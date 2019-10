Bijna een kwart van de Nederlanders lijdt aan ernstige haaruitval

Ongeveer één op de vier mensen boven de veertig jaar krijgt last van extreme haaruitval. Kaalheid bij vrouwen, maar ook bij mannen, is een groot taboe. Mensen bij wie het haar gaat uitvallen, kunnen te maken krijgen met verminderd zelfvertrouwen en zelfs psychische problemen. Zij durven vaak niet over hun probleem te praten. Morgen, woensdag 9 oktober 2019, op de ‘Dag van het Haarwerk’ willen erkende haarwerkspecialisten die bij brancheorganisatie ANKO zijn aangesloten, het taboe doorbreken. Want er zijn goede behandelingen én oplossingen bij haarproblemen.



Veel behoefte aan deskundig advies



Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan haar- of hoofdhuid problemen te hebben en bijna 65% geeft aan hierover niet door zijn of haar kapper te worden geadviseerd. Bijna een kwart (21%) van alle Nederlanders heeft last van haaruitval en blijvende of tijdelijke kaalheid. Het gaat dus om heel veel mensen. Een deskundig advies is essentieel en kan veel ellende voorkomen. Kappers spelen een cruciale rol als poortwachter. Zij kunnen problemen vroegtijdig signaleren en tijdig doorverwijzen naar arts of dermatoog.



Gevoel van schaamte



“Haarverlies is zowel voor mannen als vrouwen een probleem”, vertelt Willeke Pietersma, voorzitter van de sectie Haarwerken. “Kaalheid of kale plekken in het haar zorgen voor schaamte en die schaamte weerhoudt hen ervan hulp te zoeken. Ze weten vaak ook niet welke mogelijkheden er zijn op het gebied van behandelingen en van haarwerken. Vooroordelen en achterhaalde denkbeelden blijven hierdoor bestaan. Met de Dag van het Haarwerk willen wij, de erkende ANKO haarwerkspecialisten, hiermee definitief afrekenen



Dappere vrouwen



Pietersma: ‘Om het taboe te doorbreken en onze boodschap kracht bij te zetten, krijgen we op 9 oktober hulp van een aantal dappere vrouwen! Zij gaan de aanwezigen laten zien wat de impact is van haarverlies, en wat professioneel advies en een goed haarwerk voor hen betekent. Bekende haarwerkdraagsters Marijke Helwegen en actrice Katarina Justic, zijn ook aanwezig en vertellen hun persoonlijke verhaal.”



Amateurs belemmeren goede hulp



Erkende haarwerkspecialisten worden meerdere keren per jaar bijgeschoold en weten alles over behandeling, producten en het aanmeten van haarwerken. “Bij werk van amateurs kun je zien dat iemand een pruik draagt, maar bij haarwerken die gemaakt zijn door professionals zie je dat niet. Er zijn helaas redelijk wat amateurs actief in onze sector”, vertelt Pietersma. “Daardoor zijn er slechte producten op de markt. Bij erkende haarwerkers krijg je persoonlijke aandacht en de beste kwaliteit, Daarnaast hebben klanten dan recht op een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dat is toch mooi meegenomen!”