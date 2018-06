Kasper heropent danspaleis Van Kooten

Naar aanleiding van het werk van zijn grootvader, die in de jaren '50 op Scheveningen het legendarische Palais de Danse leidde, richtte Kasper van Kooten in 2013 met het Tobacco Theater in Amsterdam Danspaleis Van Kooten op. Kasper en zijn all-round band eerden en imiteerden daarin de beste dansmuziek uit hun jeugd. Gedurende twee seizoenen waren alle shows uitverkocht en het publiek danste hartstochtelijk op dance-classics uit de 70's, 80's en 90's. De grote hits uit ons collectieve geheugen kregen hernieuwde glans, met een komische knipoog naar toen. "Op het hoogtepunt stonden we in het Vondelpark Openluchttheater met onze zweetbandjes en beenwarmers voor een menigte van drieduizend man te spelen!" meldt een nog altijd opgewonden Van Kooten. Daarna sloot het Danspaleis tijdelijk haar deuren, maar na de zomervakantie van 2018 komt de successhow terug en gaat het land in voor een select aantal evenementen, cluboptredens en festivals. Naast het bekende concept zal er ook een nieuwe Danspaleis-variant komen: Danspaleis The Movies!, waarbij de best dansbare film- en tv-muziek gespeeld wordt, in combinatie met korte anekdotes over scènes, acteurs en popsterren. "Daar heb ik ook weer zóveel zin in!", zegt Kasper over het nieuwe plan. "Old-school dansmuziek en goeie verhalen, dat is eigenlijk waar dit allemaal om draait."



Zie www.danspaleisvankooten.nl voor meer informatie.