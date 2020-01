Spanje is de favoriete vakantiebestemming in 2020

Spanje is voor de Nederlandse vakantieganger in 2020 de meest favoriete vakantiebestemming. Met een aandeel van 21% staat Spanje op de 1e plaats, gevolgd door Griekenland met 12%, Italië op 7% en Turkije op 5% . Dit is de uitslag van de grote TravelXL vakantie-enquête 2020 waaraan meer dan 3900 respondenten mee hebben gedaan. Opvallend is dat 23% aangeeft dit jaar naar een minder bekende bestemming te gaan.



Een derde van de ondervraagden heeft de vakantie voor dit jaar al geboekt en 60% gaat dit nog doen.



Soort vakantie



De zomerstrandvakantie is met 45% de meeste geboekte soort vakantie gevolgd door een verre Rondreis buiten Europa met 15% , een stedentrip (13%) en een rondreis Europa(9%). Het vliegtuig wordt door 79% gekozen als vervoermiddel, 14% kiest de auto, 2% de bus/touringcar en 2% een cruise. Op de vraag welk type vakantie, kiest bijna de helft (46%) voor een vakantie ‘alleen voor volwassenen’ gevolgd door de familie/gezinsvakantie met 37%.



Milieu



Slechts vijftien procent van de vakantiegangers zegt met het boeken van een vakantie rekening te houden met het milieu, 34% niet, 44% beperkt en 5% is bereid om voor de milieugevolgen 1% van de reissom te compenseren.



Top 15 vakantiebestemmingen



-Spanje 21%



-Griekenland 12%



-Italië 7%



-Turkije 5%



-Noord Amerika 4%



-Frankrijk 3%



-Portugal 3%



-Oostenrijk 3%



-Curaçao 2%



-Indonesië 2%



-Nederland 2%



-Thailand, Indochina, Vietnam 2%



-Zuid-Amerika 1%



-Afrika 1%



-Anders 30%





Met 60 vestigingen in Nederland, 11 in België, 36 Mobiele reisadviseurs en een omzet van meer dan €100 m. is de TravelXL de 3e grootste reisbureauketen van Nederland.