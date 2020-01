Fusie Language Lab en Vertaalbureau.nl schudt NLse vertaalwereld op

Amsterdam, 8 januari 2020 - Twee van Nederlands toonaangevende vertaalbureaus, The Language Lab en Vertaalbureau.nl, hebben per 1 januari hun krachten gebundeld. Hierdoor ontstaat een krachtige speler die de specialismen van beide bedrijven combineert.



The Language Lab bestaat sinds 1994 en heeft als specialisaties marketing- en communicatieteksten en vertalingen op financieel-juridisch vlak. Vertaalbureau.nl werd in 1998 opgericht, en heeft een meer technische focus, met o.a. oplossingen voor websites en e-commerce.



De fusie heeft de vorm van een overname van de activiteiten en medewerkers van Vertaalbureau.nl door The Language Lab. Beide handelsnamen blijven gevoerd worden. De nieuwe combinatie zal nog beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de vertaalwereld, zoals een toenemende vraag naar AI-oplossingen en culturele adaptatie van teksten. Daarnaast verwacht ze schaalvoordelen door de efficiëntere inzet van de in totaal 20 taalspecialisten.



Eigenaar Koen Gubbels van The Language Lab is enthousiast over de fusie: “We kennen elkaar al jaren, en wisten al dat er interessante synergievoordelen te behalen waren, vooral door de technische expertise van Vertaalbureau.nl en het prachtige klantenbestand dat naadloos aansluit op het onze.”



Oprichter van Vertaalbureau.nl Wouter van den Berg: “The Language Lab is een geweldige partner die ons meer slagkracht geeft. Dankzij de ervaren projectmanagers en de eigen vertaalafdeling zullen onze klanten nog sneller en effectiever bediend kunnen worden. We zullen meer tijd kunnen steken in het ontwikkelen van nieuwe taaldiensten. Waarvan natuurlijk ook de bestaande klanten van The Language Lab zullen profiteren”



Wouter wordt bij The Language Lab en Vertaalbureau.nl verantwoordelijk voor new business development. De dagelijkse leiding over de combinatie is in handen van de huidige manager van The Language Lab, Freek Roset. Roset: “Beide bedrijven zijn meer 25 jaar toonaangevend in de vertaalbranche. Door de bundeling van krachten kijken we met het volste vertrouwen uit naar de volgende 25 jaar.”