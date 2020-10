Eerste groen gas-booster in gebruik in Zeewolde

Liander heeft in Zeewolde de eerste groen gas-booster in gebruik genomen. De booster zorgt er voor dat producenten van groen gas de zekerheid krijgen dat zij het hele jaar groen gas kunnen invoeden in het bestaande gasnet.



Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten, terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals koeienmest en tuinafval. Het is daarmee minder schadelijk voor ons klimaat dan aardgas en andere fossiele brandstoffen zoals kolen en olie. In het derde kwartaal van dit jaar werd 14 miljoen kubieke meter groen gas ingevoed in ons gasnet. Dat is 4 procent meer dan in het voorgaande kwartaal.



Hoge druk



Het huidige gasnet werkt met drukverlaging. Aardgas komt op hoge druk Nederland binnen en wordt op lage druk geleverd aan alle woningen en bedrijven. Het gas-systeem is hierdoor eenrichtingsverkeer. De groen gas booster, ontwikkeld door gAvilar en Qirion, is een compressor die het groene gas naar hoge druk brengt. In de zomer is de lokale vraag naar gas beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft. De booster zorgt ervoor dat het groene gas in deze periode zijn weg vindt in andere delen van het regionale netwerk. Hierdoor kunnen meer huishoudens en bedrijven er gebruik van maken.



Groen gas hele jaar invoeden



In de regio Zeewolde is in de zomer meer groen gas beschikbaar dan dat er gebruikt wordt in het regionale 4 bar gasnet. De booster biedt de oplossing en maakt het mogelijk het groene gas van 4 bar naar een gasnet te pompen met 8 bar druk. Producenten van groen gas krijgen daarmee de zekerheid dat zij het hele jaar het groen gas kunnen invoeden. De verwachting is dat de komende koude herfst -en wintermaanden geen overschot groen gas in het netwerk aanwezig is. Vanaf het voorjaar 2021 zal de compressor zijn werk gaan doen.



Innovatieve oplossingen



De energietransitie heeft grote impact op het energienet. We kijken daarom voortdurend hoe we het bestaande net met innovatieve oplossingen zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Zo houden we de energievoorziening voor iedereen betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. We breiden daarom het elektriciteitsnetwerk uit en passen slimme oplossingen toe. én kijken ook naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals energiedragers als groen gas en waterstof. Want door het bestaande gasnetwerk voor duurzame gassen te gebruiken, kunnen we de energietransitie versnellen.