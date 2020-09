KBO-PCOB: “Oppassen dat senioren niet in hun schulp kruipen”

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is aangenaam verrast met de oproep voor supermarkten dat er twee keer per dag een speciaal winkeluur bij supermarkten voor kwetsbare groepen komt. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Voor mensen met gezondheidsproblemen kan dit een uitkomst zijn. Tijdens de eerdere introductie van het winkeluur kregen we veel positieve reacties terug van senioren die hier gebruikt van maakten, maar ook dat het heel vroeg was. Goed dat er straks meer keuze is.”



Toch is er voor KBO-PCOB ook reden tot zorg. De nieuwe maatregelen moeten niet leiden dat senioren vereenzamen. “Belangrijk leerpunt uit maart is dat ook senioren behoefte hebben aan sociale contacten. Beperkingen in bus- en treinreizen (alleen indien noodzakelijk) treffen een grote groep die hier voor hun mobiliteit van afhankelijk is. We moeten oppassen dat senioren niet in hun schulp kruipen, het is daarom des te belangrijker dat we in eigen stad of dorp blijven omzien naar elkaar.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.