Beleggingsfondsen van Topfund nu ook aangemeld bij Morningstar

Langbroek – 12 november 2020 – Om ook internationaal meer exposure te krijgen heeft Topfund B.V. zich onlangs aangemeld bij Morningstar.



De aanmelding van Topfund bij Morningstar, het toonaangevende onafhankelijke instituut dat beleggingsfondsen keurt, volgt op maanden van groeiende interesse van beleggers uit zowel binnen- als buitenland.



Volgens Bryan Houben, managing partner van Topfund, snijdt het mes daarbij aan twee kanten. “Door onze beleggingsfondsen bij Morningstar aan te melden, kunnen beleggers op basis van een onafhankelijke evaluatie hun uiteindelijke keuze beter bepalen en breiden wij tegelijkertijd onze exposure, ook internationaal, uit.”



In de laatste maanden heeft Topfund vanwege haar unieke beleggingsfondsen veel interesse gezien van institutionele partijen. Om die partijen beter te kunnen bedienen, sloot Topfund zich eerder dit jaar al aan bij Euroclear/FundSettle.



Houben: “Momenteel hebben wij rond de €15 miljoen onder beheer, voornamelijk van particuliere beleggers. Toch hebben wij gemerkt dat Topfund, dankzij de unieke insteek van onze beleggingsstrategieën, die ondanks veranderende marktomstandigheden positief blijven performen, bij diverse institutionele partijen eveneens op de radar is gekomen.”



“Om ook die professionele partijen in de toekomst makkelijker toegang te geven tot onze fondsen, hebben wij ons in een vroeger stadium al bij Euroclear/FundSettle aangesloten. In combinatie met de meer recentelijke aanmelding bij Morningstar hopen wij onze sterker dan verwachte groeilijn volgend jaar dan ook door te kunnen trekken.”