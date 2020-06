Rick Brink opent Prokkelweek 2020 met digitaal koffie-uurtje

Op maandag 8 juni opent minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink de Prokkelweek. Hij doet dit tijdens ‘Koffietijd’, een digitaal koffie-uurtje, georganiseerd door Wijdewereld TV in samenwerking met Stichting Prokkel.



In dit koffie-uurtje – tussen 10.00 en 11.00 uur – worden deelnemers met een verstandelijke beperking gekoppeld aan medewerkers van organisaties en bedrijven. Zo ontstaat een prikkelende, digitale ontmoeting, waarbij elke deelnemer kennismaakt met iemand van buiten zijn of haar eigen belevingswereld. Even met iemand anders in gesprek, van mens tot mens.





Meedoen



Koffietijd wordt sinds half maart wekelijks georganiseerd op donderdagochtend. Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni zal het zelfs dagelijks zijn, in het kader van de Prokkelweek. Iedereen met een mobiele telefoon, tablet of computer met camera en internet kan meedoen.



Ervaringen en inzichten delen over deze nieuwe tijd, gaan we wel of niet op zomervakantie, hoe is het om thuis te werken of weer met openbaar vervoer naar kantoor te moeten, maar ook praten over je gezamenlijke hobby, oftewel even in de wereld van een ander stappen. Een manier die kan helpen bij het verwerken van de gevolgen van social distancing en de intelligente lockdown. Zie ook: https://www.prokkel.nl/nieuws/elke-donderdagochten...



Andere online activiteiten



Naast Koffietijd zijn er meer voorbeelden van online activiteiten in de Prokkelweek. Er zijn digitale BeleidsProkkels bij UWV, SVG Verslavingsreclassering, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook zijn er bijvoorbeeld online talentenjachten. Wie wordt het beste Special Talent van de gemeente Noardeast-Fryslân? En wie wint de Prokkel Talentenjacht van Estinea? We komen het te weten in de Prokkelweek. Verder is er in Zeewolde een online bingo, zendt h19 Centrum voor de kunsten hun educatieve lessen voor mensen met een beperking tijdens de Prokkelweek uit via de lokale omroep ORTS en geeft de brandweer van Stadskanaal een digitale rondleiding in hun kazerne aan cliënten van De Zijlen.



Video Prokkelweek: https://www.facebook.com/ministervangehandicaptenz...