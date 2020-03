Corona zorgt voor veel vraag naar digitale truck

Innovatief. Zo kan de nieuwe aanwinst van Hillenaar Outdoor het beste worden omschreven. Het buitenreclame bedrijf uit Leiderdorp exploiteert sinds deze maand een moderne mobiele, digitale truck. ,,Een splinternieuwe Volvo waarop een immens digitaal scherm geplaatst is”, zegt Jeroen Hillenaar. De huidige Corona crisis zorgt voor een run op onze nieuwe aanwinst, verklaart hij. ,,Gemeenten zetten de wagen in om voorlichting te geven. Onder meer in kastplaatsen als Katwijk en Noordwijk.”



De samenleving staat op zijn kop sinds de uitbraak van het virus. Het indammen ervan en het in acht nemen van de daarvoor benodigde maatregelen zijn essentieel. ,,Juist daarbij speelt onze truck nu een onverwachte rol.” Onlangs vertrokken mensen massaal naar het strand om te recreëren en sloegen daarmee de richtlijnen in de wind. ,,Onverstandig”, concludeert Hillenaar, net als veel Nederlandse gemeenten aan de kust. ,,Er ontstond behoefte om de bevolking snel en op een relevante plek te informeren. Daarvoor is onze truck ideaal. We zoeken de locatie met het hoogste en meest effectieve bereik. En juist daar creëren we zichtbaarheid.” De wagen is binnen 5 minuten te plaatsen en gebruiksklaar. ,,We kunnen dan ook zonder problemen meerdere locaties per dag aandoen.” Afgelopen weekend deden Katwijk en Noordwijk een beroep op Hillenaar. ,,Specifiek voor Corona voorlichting. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte anderhalve meter afstand tussen mensen. De truck blijkt ideaal om die boodschap voor het voetlicht te brengen.” Dat gebeurt ook nog eens milieuvriendelijk. ,,Op de truck zijn zonnepanelen geplaatst die een bijdrage leveren aan de energie voor het scherm. De beelden die daarop vertoond worden kunnen elk gewenst moment worden aangepast via Broadsign. Het scherm is 15 vierkante meter groot en leent zich bovendien voor allerlei creatieve uitingen." De pixelpitch van 3,9 mm zorgt voor haarscherp beeld. ,,Bovendien kunnen we het scherm tot 200 graden draaien en daarmee altijd voor de meest optimale zichtbaarheid zorgen.”



Relevante zichtbaarheid



De nieuwe truck kan worden geboekt als onderdeel van een campagne of selectief. Nu doen vooral overheden dat, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld ook aan toepassingen rond evenementen, stelt Hillenaar. ,,We kunnen de wagen plaatsen bij onder meer beurzen, festivals, symposia of concerten. Of ad hoc langs een drukke verkeersader. Adverteerders bereiken zo heel gericht de doelgroep die past bij hun boodschap. En juist daarin schuilt de kracht van dit mediumtype.” Hillenaar Outdoor neemt het hele traject uit handen. ,,We bespreken de doelstelling samen met de adverteerder en stellen vervolgens een mediaplan op waarmee relevante zichtbaarheid gecreëerd wordt. Vanzelfsprekend zijn geanimeerde en HTML5 campagnes mogelijk en kunnen campagnes ook Programmatic worden ingekocht, waardoor er optimaal ingespeeld kan worden op relevantie en actualiteit.” Ook als het gaat om de content dan kan Hillenaar adviseren. ,,Wij hebben een speciale afdeling die niets anders doet dan het maken van digitale campagnes. We adviseren adverteerders desgewenst graag bij het realiseren van de optimale vormgeving zodat het effect maximaal is.”