Facebook lanceert Community City Guide Rotterdam

Facebook Community City Guide: Rotterdam door de ogen van lokale Facebook-groepen



Stadsgids helpt ‘hidden gems’ in Rotterdam te (her-)ontdekken en tegelijkertijd lokale ondernemers te ondersteunen



Rotterdam, 2 juli 2020 – Facebook introduceert vandaag de eerste Community City Guide in Nederland. Wereldwijd is dit de zestiende Community City Guide-editie en deze keer staat Rotterdam centraal. Nu men er weer wat meer op uit mag – rekening houdend met de richtlijnen van de overheid –, biedt de gids de kans om de stad opnieuw te leren kennen aan de hand van tips van dertien Facebook-groepen uit Rotterdam.



Doel van de Facebook Community City Guides is om samen met Facebook-community’s een gids te creëren met tips van inwoners van de stad. Hierdoor krijgen lezers een nieuwe, lokale kijk op die stad.



In deze eerste Nederlandse Community City Guide staan niet alleen typisch Rotterdamse tips over bijvoorbeeld zeehonden spotten in de haven, maar ook over waar men het beste groen of duurzaam kan winkelen. Voorbeelden hiervan zijn stadstuinwinkel STEK voor het opknappen van tuin en balkon, of de werkplaats van Buurman met items gemaakt van hergebruikt (afval)materiaal.



Acht miljoen Nederlanders lid van een Facebook-groep



In Nederland zijn meer dan acht miljoen mensen lid van ten minste één actieve Facebook-groep. De groepen zijn een plek om in contact te komen met buren, collega’s en mensen over de hele wereld die dezelfde interesses en ervaringen delen. Hoewel het beheren van een groep voor de beheerders vaak een dagtaak is, blijft al dit vrijwilligerswerk meestal onopgemerkt. Daarom wil Facebook hen met deze City Guide een gezicht geven en hun verhalen vertellen. Deze groepsmanagers beïnvloeden het leven van mensen op een positieve manier, zoals ook tijdens de coronacrisis, toen talloze mensen elkaar vonden in Facebook-(hulp)groepen.



Facebookgroepen uit de gids



Een aantal community’s uit Rotterdam die te vinden zijn in de gids zeiden hier het volgende over:



-“Rotterdam biedt een canvas van zowel interessante oude als moderne architectuur, die we maandelijks vastleggen tijdens onze sketch-crawls. Zowel online als offline delen we onze werken en feedback met elkaar, tekening voor tekening, en zo zijn zelfs vriendschappen ontstaan.” Jeffrey de Bruin, oprichter van de Facebook-groep Urban Sketchers Rotterdam



-“Plantenasiel Rotterdam is een hechte, positieve community van ruim 7.000 plantenliefhebbers. Het lokale aspect maakt hem juist zo sterk, je hoeft niet het land te doorkruisen voor een plant.” Raymond Landegent, oprichter van de Facebook-groep Plantenasiel Rotterdam



-“Mopsenbaasjes komen samen om onze honden uit te laten in Rotterdam en omgeving. Onze favoriete plekken zijn de omliggende stranden en de stadsparken. Ik kijk nu al uit naar de volgende mopsenwandeling.” Eva Blom, oprichter van de Facebook-groep Mopsenwandelingen Rotterdam



-“Ik werkte destijds bij het Havenbedrijf van Rotterdam en was daarnaast schipper op de watertaxi. Ik maakte veel foto’s en richtte de Facebook-groep op om deze te delen met andere liefhebbers van het havengebied.” Gerrit van Katwijk, oprichter van de Facebook-groep Havenvrienden Rotterdam





Steun lokale ondernemers



Naast het podium voor de Facebook-groepen en hun beheerders, steunt Facebook met deze gids het lokale midden- en kleinbedrijf. Nu de zomervakantie voor de deur staat en veel Nederlanders deze tijd in eigen land doorbrengen, is dit een gelegenheid om in de stad Rotterdam te gaan eten, wandelen en winkelen, en daarmee lokale ondernemers te steunen. Velen zullen immers nog lang de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden.



“Nu de richtlijnen voor horeca langzaamaan wat versoepeld worden, hopen we onze gasten weer te kunnen verwelkomen en hen een leuke tijd te bezorgen – zoals we gewend waren. Het zal even duren voor deze sector alles weer op de rit heeft. Daarom verwelkomen we elk initiatief dat ons ondersteunt, zoals dit initiatief van Facebook. Vooral omdat alle input voor deze gids is aangeleverd door locals: mensen die de stad kennen en in hun hart hebben en die graag al hun kennis delen.” René Keehnen, eigenaar van het bekende restaurant De Ballentent.



Vanaf nu verkrijgbaar



Vanaf vandaag zijn 15.000 exemplaren van de Facebook Community City Guide Rotterdam in zowel het Nederlands als het Engels te vinden in de hele stad, bijvoorbeeld bij de Rotterdam Tourist Information-punten. Online is hij ook beschikbaar, in het Nederlands en het Engels:



-Nederlands: https://cityguides.fb.com/guides/rotterdam-nl/



-Engels: https://cityguides.fb.com/guides/rotterdam/





Daarnaast worden een aantal community-beheerders uit de gids deze zomer verspreid over de stad geportretteerd. Facebook creëerde de Community City Guide Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Tourist Information. De complete serie Community City Guides is te vinden op http://cityguides.fb.com.