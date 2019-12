Drentenaren beknibbelen op kerstkaart

Van alle provincies in Nederland versturen Drentenaren de goedkoopste kerstkaarten. Dit blijkt uit onderzoek van Kaartje2go.nl. Drentenaren kiezen gemiddeld minder vaak extra’s bij hun kerstkaarten, zoals gekleurde enveloppen, sluitzegels en een luxe papiersoort. Inwoners van Limburg sturen juist de meest luxe kerstwensen. De kaartenwebshop verstuurde in 2018 ruim 1 miljoen kerstkaarten.



Na Limburg sturen Zeeuwen de meest luxe kerstkaarten, maar zij doen wel de minste kerstkaarten op de bus. De meeste kerstkaarten worden verspreid door Flevolanders. Van alle steden zijn Urkers het attentst.



Postbode bezorgt meeste kerstkaarten in Westerveld



Kaartje2go keek ook naar wie de meeste kerstkaarten ontvangt. Van alle steden in Drenthe komt de postbode het vaakst langs in Westerveld, Aa & Hunze en De Wolden. Op provinciaal niveau ontvangen Flevolanders de meeste kerstkaarten. De deurmatten liggen het minst bezaaid in Zuid-Holland. Van alle steden in Nederland ontvangen Renswoudenaren gemiddeld de meeste kerstkaarten. Inwoners van Vaals krijgen de minste.



Gemak voor man belangrijk bij kerstkaarten sturen



Ook blijkt uit het onderzoek dat mannen massaal voor gemak kiezen bij het versturen van kerstkaarten. 58% brengt zijn kerstgroet namelijk niet zelf naar de brievenbus, maar laat deze rechtstreeks naar de ontvanger versturen. Ruim 60% van de vrouwen kiest juist voor een pakketje kerstkaarten om thuis te ontvangen. Een reden hiervoor kan zijn dat vrouwen hun kerstgroet liever zelf rondbrengen. Met een pakketje kerstkaarten hebben ze hier de mogelijkheid toe.



Persoonlijke kerstkaart



Marketing Manager Mark van Kasteren vertelt: “Een ander voordeel van een pakketje kaarten is dat je een handgeschreven kerstwens op je kaart kunt schrijven. Samen met een foto maak je je kerstkaart zo heel persoonlijk. Maar je kaartje rechtstreeks naar de ontvanger sturen is natuurlijk ideaal in de drukke decembermaand.”



Kaartenwebshop Kaartje2go



Kaartje2go.nl is de grootste kaartenwebshop van Nederland. Tijdens de piekperiode voor kerst verwerkt het bedrijf 22.000 kaarten per uur. Het bedrijf is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 7,8 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, geboortekaartjes en natuurlijk kerstkaarten. Kaartje2go ontving in 2019 een Shopping Award in de categorie Cadeaus.