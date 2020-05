Limburgs Museum heropent met verboden kunst

Het Limburgs Museum heropent op 1 juni met een zinnenprikkelende nieuwe tentoonstelling: Aad de Haas - Verboden kunst. Met het oog op corona doet het museum er alles aan bezoekers veilig te ontvangen. Zo kan iedereen op voorhand een tijdslot reserveren en wordt de routing in het museum aangepast.



Aad de Haas



Kunstenaar Aad de Haas (Rotterdam, 1920) woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Limburg. Zijn religieuze kunst was baanbrekend, maar zijn erotische kunst nog veel baanbrekender. Zijn werk werd verboden, verbannen en hij werd ervoor gevangen gezet. Het bracht hem meer dan eens in conflict met ‘de macht’, van nazi-censuur tot Vaticaan.



Geheime schetsboeken



In de nieuwe tentoonstelling Aad de Haas - Verboden kunst toont het Limburgs Museum werken die tot nu toe niemand mocht zien. Zo worden er een aantal schetsboeken geëxposeerd die De Haas voor de buitenwereld verborgen wilde houden: 'Als ze deze tekeningen ontdekken, snijden ze mijn kop er definitief af.'



100 JAAR



Op 30 december 2020 is het 100 jaar geleden dat Aad de Haas werd geboren. Daarom wordt de markante, non-conformistische Limburgse kunstenaar met Rotterdamse roots geëerd met een estafette aan tentoonstellingen en publieksprogramma’s. Het Limburgs Museum heeft een omvangrijke collectie van het rijke oeuvre van Aad de Haas. Naast het Limburgs Museum belichten ook SCHUNCK Museum in Heerlen en Chabot Museum in Rotterdam Aad de Haas en zijn werk vanuit verschillende perspectieven.



Corona-maatregelen



In verband met het corona-virus heeft het Limburgs Museum een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Bezoekers reserveren vooraf online een tijdslot. Dat kan vanaf 25 mei via limburgsmuseum.nl; aan de kassa zijn geen tickets te koop. In het museumgebouw wordt de looproute zo aangepast, dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bovendien krijgt elke bezoeker vooraf informatie toegestuurd om de museumervaring zo veilig én prettig mogelijk te laten verlopen.



Vaste tentoonstellingen



Naast Aad de Haas - Verboden kunst is in het Limburgs Museum de geschiedenis te beleven van het gebied dat nu Limburg heet. Denk aan de grote archeologie-collectie, aan de bijzondere verzameling religieuze beelden of aan de zeven topstukken uit de prestigieuze ‘Canon van Nederland’. In een serie vaste tentoonstellingen, uitgestald over verschillende zalen op drie etages, maakt de bezoeker een tijdreis door 250.000 jaar.