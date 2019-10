Automatisch ligboxen instrooien met de Keydollar Robo-Bed

Een slimme oplossing voor het automatisch instrooien van boxstrooisel in ligboxen terwijl u gebruik maakt van uw bestaande mestrobot. Dit idee presenteert mestscheider fabrikant Keydollar op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg onder de naam ‘Keydollar Robo-Bed’. De nieuwe instrooier is compatibel met vrijwel iedere reguliere mestrobot, een systeem welke al jarenlang functioneert binnen de melkveesector. “Het is vele malen efficiënter om beide technieken te combineren!”, aldus E.J. Westra (CEO Keydollar).



Veelvuldig instrooien zonder stress



De voorraadbuffer van de instrooier wordt gevuld tijdens het opladen van de mestrobot en neemt zo iedere rit ongeveer 200 liter strooisel mee. Daarmee heeft de machine voldoende capaciteit voor 120 ligboxen op basis van 10 liter strooisel per ligbox per dag. Capaciteit is eenvoudig uit te breiden door meerdere mestrobots te voorzien van een instrooier. De fabrikant heeft daarmee ingezet op de drie volgende aandachtspunten: minder stress voor koeien, dagelijks instrooien en arbeidsbesparing.



Compatibel met reguliere mestrobot



De geheel uit RVS gebouwde strooier kan worden gemonteerd op vrijwel ieder type mestschuifrobot. Omdat de reguliere mestrobot een vast instelbare route afwerkt en hierover communiceert, weet de instrooier exact wanneer ligboxen langszij komen. Zodra de strooier leeg is stopt deze, maar de mestrobot vervolgt gewoon zijn standaard schoonmaakroute richting het oplaadstation. Gedurende het opladen van de accu’s, wordt de meststrooier gevuld met strooiselproduct (bijvoorbeeld dikke fractie uit mest).



Geen belemmeringen voor mestrobot



De strooier zelf krijgt signaal van de mestrobot wanneer deze moet strooien. Verder staat de unit op zichzelf. De strooier heeft een eigen accupakket en een eigen oplader. Tevens kan de strooier los van de mestrobot voorover kantelen wanneer onderhoud dient te worden gepleegd. Het gewicht is zeer gering waardoor het zwaartepunt van de mestrobot onderin blijft. Hiermee wordt kantelgevaar voorkomen.



Eerste automatische instrooier zonder railsysteem



Keydollar heeft in de afgelopen jaren verschillende prototypes getest en meldt dat de innovatie inmiddels rijp is voor marktintroductie. Om het instrooien van ligboxen te kunnen automatiseren werd doorgaans altijd gekozen voor railsystemen. “Wij hebben het eerste systeem ontwikkeld waarbij geen rails nodig is.”, aldus Westra. Het investeringsbedrag ligt rond de 25.000 euro. Hiermee denkt Keydollar een betaalbare oplossing te bieden aan de melkveehouder die automatisch wil instrooien.