VEH: OZB in vier jaar tijd meer dan 25% omhoog in 24 gemeenten



Amersfoort 19 maart 2018 - De onroerendezaakbelasting (ozb) is in de afgelopen vier jaar in 24 gemeenten met 25% of meer gestegen. Koploper is Meerssen met een stijging van 60%, wat voor een gemiddelde huiseigenaar neerkomt op een lastenverzwaring van € 170 euro (van € 280 naar



€ 450). In Veendam, Duiven, Ameland en Koggenland zijn huiseigenaren in deze periode 40% of meer ozb gaan betalen. Landelijk gemiddeld stijgt de gemeentelijke belasting op de eigen woning in vier jaar tijd met 9,5% ruim drie keer zo hard als de inflatie.



OZB vaak doorslaggevend bij verkiezingen



De ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting is iedere vier jaar een gevoelig punt bij gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers vinden het belangrijk bij hun stemkeuze, vooral als eerder gedane beloftes over beperking van de gemeentelijke woonlasten niet zijn waargemaakt. Vereniging Eigen Huis roept daarom lokale politici op om geen loze beloftes te doen over beperking van de ozb als zij nu al weten dat ze dat niet waar kunnen maken.



Gouda koploper ozb daling



In 39 gemeenten is de onroerendezaakbelasting in de afgelopen vier jaar gedaald. Koploper is de gemeente Gouda met een daling van ruim 23%. Voor een gemiddelde huiseigenaar betekent dit een verlaging van 65 euro (van € 275 naar € 210) in vier jaar tijd. Ook in Dongeradeel (-19%) en Beverwijk (-7,4%) zijn huiseigenaren de afgelopen jaren minder belasting aan hun gemeente gaan betalen.



Op eigenhuis.nl staat een overzicht van de ontwikkeling van de ozb in alle gemeenten waar (met uitzondering van fusiegemeenten, waar geen verkiezingen zijn). Op een interactieve kaart kunnen ozb-ontwikkelingen in buurgemeenten met elkaar worden vergeleken.



Bijlage bij dit persbericht is een pdf met de ontwikkeling van de ozb tussen 2014 en 2018 in gemeenten.