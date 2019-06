Liander: ‘Zonneparken alleen nog waar het kan’

De hausse aan subsidies voor zonneparken in de afgelopen 2 jaar zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet in hoog tempo vol raakt. Daarom wil Liander dat zonneparken alleen nog daar komen waar het elektriciteitsnet het aan kan. Waar geen ruimte op het net is, zou bijvoorbeeld subsidie gegeven moeten worden voor pilots waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof. Ook is essentieel dat de opslag van duurzaam opgewekte energie verder wordt gestimuleerd. Deze oproep doet CEO Ingrid Thijssen van Liander, de grootste netbeheerder in Nederland.



De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. Dit heeft veel impact op het elektriciteitsnet. De vraag naar aansluitingen en vermogen stijgt sterk, net als de opwek van duurzame energie.



De vraag naar de zwaarste aansluitingen, die bijvoorbeeld nodig zijn voor een zonnepark, is in 2 jaar tijd 7,5 keer groter geworden. Zulke aansluitingen vragen ook een grote capaciteit van het elektriciteitsnet. Het moet veel grotere hoeveelheden stroom kunnen verwerken op hetzelfde moment. Dan moeten elektriciteitsstations uitgebreid worden met extra of grotere transformatoren of er moeten hele nieuwe stations gebouwd worden. Ondertussen kampt Nederland met een enorm gebrek aan technici en jarenlange vergunningsprocedures.



Zonneparken



De zonneparken zorgen voor de grootste problemen. Waar sprake is van capaciteitsproblemen, is dat in 80 procent van de gevallen bij zonneparken. De capaciteit van een gemiddeld zonnepark is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van een stad zo groot als Hengelo. Liander heeft honderden aanvragen van zonneparken liggen. Deze willen zich met name vestigen in de landelijke gebieden waar de kabels het dunst zijn. Oorzaak is de hausse aan subsidies voor zonneparken in de afgelopen 2 jaar.



Liander pleit er voor om alleen nog subsidie te geven aan zonneparken op plaatsen waar het elektriciteitsnet daar geschikt voor is. Op andere plaatsen zou subsidie gegeven moeten worden aan pilots waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof. Ook moet opslag van duurzame energie verder worden gestimuleerd door het Rijk. Op die manier kan Nederland zijn doelstellingen op het gebied van zonne-energie realiseren en tegelijkertijd meters maken in twee technologieën die essentieel zijn voor de energietransitie.