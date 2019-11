Nederlandse kinderen: 'Over 500 jaar is er geen aarde meer'

Maar liefst 75 procent van de kinderen in Nederland maakt zich zorgen over het klimaat. 30 procent ligt er ’s nachts weleens wakker van. Dit concluderen Save the Children en kinderkrant Kidsweek op basis van een rondvraag onder 800 kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Doel van het onderzoek was het testen van kennis over en betrokkenheid bij het thema klimaatverandering.



Aan de vooravond van de klimaattop, presenteren Kidsweek en Save the Children de resultaten van het ‘Kinder Klimaatonderzoek’. Als je mediaberichten moet geloven, zetten steeds meer kinderen zich in voor het klimaat. Maar liefst 15.000 kinderen kwamen afgelopen jaar in actie tijdens het klimaatprotest op het Malieveld. Greta Thunberg – en haar kompanen – wisten wereldwijd miljoenen kinderen in beweging te brengen. Maar hoeveel hebben Nederlandse kinderen daadwerkelijk over voor het klimaat en hoe vertaalt dit zich naar hun dagelijks leven?



Klimaatontkenners



Duidelijk is dat veel kinderen zich daadwerkelijk zorgen maken. Op de vraag waar ze het meest bezorgd over zijn, gaven veel kinderen aan bang te zijn dat de aarde uiteindelijk vergaat. Op de vraag hoelang zij verwachten dat de aarde nog bestaat, antwoordde ruim een kwart ‘tussen nu en 500 jaar’. Zorgen over de stijgende temperatuur, het uitsterven van diersoorten, over vluchtelingen die hier naartoe komen en over het broeikaseffect kwamen meermaals voorbij.



Opvallend is dat veel kinderen denken dat volwassenen de aarde voor hen zullen ‘verpesten’. Maar net zoals onder volwassenen zijn er ook onder kinderen ‘klimaatontkenners’. 21 procent van de ondervraagde kinderen vindt het ‘overdreven’ hoe er over klimaatverandering wordt bericht. Opvallend aan dit cijfer is dat het vooral jongens zijn (meer dan de helft) die geen zorgen hebben over het klimaat.



Schuld



Op de vraag wie er schuldig is aan klimaatverandering, kwamen duidelijke antwoorden naar voren: rijke landen, multinationals en oliemaatschappijen. 49 procent van de respondenten denkt dat kinderen in arme landen meer last hebben van de gevolgen van klimaatverandering dan kinderen in Nederland. Op de vraag wat zij zelf concreet doen om de aarde te helpen, werd vaak hetzelfde antwoord gegeven. Bij maar liefst 82 procent wordt thuis afval gescheiden. 53 procent van de kinderen is de laatste jaren minder lang gaan douchen, uit zorg voor het klimaat. Toch vinden veel kinderen (de helft van de respondenten) dat zij meer kunnen doen voor het klimaat. Ze voelen zich schuldig als lampen te lang branden (64 procent) of als de kraan te lang onnodig stroomt (45 procent). Een kwart zou best een week lang koud willen douchen als blijkt dat zij daarmee het klimaat kunnen helpen.



Dit onderzoek kwam tot stand met behulp van onderzoeksbureau PanelWizard. 500 van de respondenten komen uit het Kinderpanel van PanelWizard, de andere 300 uit de lezersgroep van Kidsweek. Voor inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Ruggenberg, persvoorlichter en woordvoerder Save the Children via 0640809709. Het volledige onderzoek is hieronder te downloaden. Voor interviewverzoeken met kinderen die deelnamen aan het onderzoek, kun je contact opnemen met Henrike van Gelder, hoofdredacteur Kidsweek 0624635203 / henrike@kidsweek.nl of met Annemieke Ruggenberg.