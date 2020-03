Oproep Tweede Kamer aan regering: erken Samen naar School

De Tweede Kamer wil dat de regering Samen naar School klassen officieel erkent als onderwijs. Dinsdagmiddag stemde een meerderheid van de Kamer voor deze motie. De klassen voor kinderen met vaak ernstige handicaps worden mede mogelijk gemaakt door donateurs van het Gehandicapte Kind en het onderwijs wordt vaak betaald uit zorggeld. De Kamer wil dat het onderwijs voortaan wordt betaald uit onderwijsbudget. Als de minister de motie uitvoert, betekent dit een onderwijsverandering van onderop, geïnitieerd door bevlogen ouders, onderwijsprofessionals, zorgverleners en donateurs.



In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een handicap onderwijs op maat in een gewone school. Waar mogelijk sluiten ze aan bij de leerlingen van de school. En waar nodig krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning in hun eigen, aangepaste lokaal. Sommige leerlingen doen zelfs volledig mee in een reguliere klas, met steun vanuit Samen naar School.



Samen naar School is een initiatief van het Gehandicapte Kind; met steun van donateurs van deze goede-doelenstichting zijn inmiddels 35 klassen opgericht. De klassen zijn een oplossing voor veel gehandicapte kinderen die nu buiten de boot vallen. Zij vinden geen passende plek in het onderwijs. Daardoor vult Samen naar School een gat in het onderwijssysteem. Ook helpen de klassen om het onderwijs inclusiever te maken, een belangrijk doel van de overheid.



Toch worden de Samen naar School klassen tot nu toe niet officieel erkend als onderwijs. Daardoor moet het onderwijs in veel klassen betaald worden uit het zorgbudget van de kinderen. Het Gehandicapte Kind draagt bij aan de kosten voor het oprichten van de klassen en de aanschaf van lesmaterialen. En doordat de klassen niet erkend worden, moeten veel kinderen vreemd genoeg een ontheffing van de leerplicht aanvragen om in de klas terecht te kunnen.



Daarin moet nu verandering komen. Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienden daarvoor een motie in, die door een ruime meerderheid van de Kamerleden wordt ondersteund. Het Gehandicapte Kind hoopt van harte dat de minister de motie snel zal uitvoeren. Voor veel ernstig gehandicapte kinderen brengt dat de kans op inclusief onderwijs dichterbij.