Inschrijving Waterinnovatieprijs 2019 geopend

Langdurige droogte, wateroverlast door hoosbuien, de dreigingen en kansen van de digitale transformatie. Welke innovatieve oplossingen zijn er voor deze uitdagingen? Om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen, zoeken de waterschappen naar innovaties via de Waterinnovatieprijs 2019. Indienen kan tot 7 oktober.



De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Digitale transformatie’.



Deadline 7 oktober



Naast de reguliere categorieën is er dit jaar ook een nieuwe aanmoedigingsprijs: de Dromenvanger, voor frisse, vernieuwende ideeën die nog niet in ontwikkeling zijn. Van 2 september tot 7 oktober kunnen innovatieve projecten worden ingediend via waterinnovatieprijs.nl. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, beoordeeld op hun innovatieve, duurzame karakter en haalbaarheid als business-case.



Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Waterschappen willen hun taken zo duurzaam en kostenbesparend mogelijk uitvoeren. Door te innoveren kunnen problemen beter en goedkoper worden opgelost. De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Met de Waterinnovatieprijs hopen we hiervoor veel goede ideeën binnen te krijgen.”



Speciale aandacht voor digitale transformatie



Elk jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Daar wordt altijd een extra categorie aan toegevoegd die inspeelt op de actuele opgave van de waterschappen. Dit jaar is dat de digitale transformatie. Om alle kansen te grijpen die de informatiesamenleving de waterschappen biedt, zullen de waterschappen moeten leren zich sneller aan te passen aan de voortdurende veranderingen in de digitale wereld. Innovaties die dit proces voor de waterschappen kunnen versnellen en versoepelen zijn daarom van harte welkom.



Uitreiking 12 december



De genomineerden worden dit jaar op het Deltacongres van 14 november in Goes bekend gemaakt, waarna het publiek de kans krijgt op hun favoriete innovatie te stemmen voor de Publieksprijs. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op het Waterinnovatiefestival op 12 december in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.