Forse verschillen brandstofprijzen 12 populaire vakantielanden

Al stijgen de prijzen van een liter brandstof minder hevig dan vorig jaar: de brandstofprijzen blijven aan de hoge kant deze zomer. In 2019 loont het dus om op vakantie de tankstops tactisch te plannen. UnitedConsumers zet jaarlijks de brandstofprijzen van 12 populaire vakantielanden op een rij.



Plan tankstops slim en bespaar



Dit jaar zijn vakantiegangers in Luxemburg en Oostenrijk het goedkoopst uit per liter benzine of diesel. LPG tankt men het voordeligst in België of Luxemburg. Over het algemeen bespaart men door slim te tanken gemiddeld zo’n € 20,00 per vakantie. Waar automobilisten het best een tankstop kunnen maken, ligt natuurlijk aan de eindbestemming van de reis.



Reizigers die onderweg zijn naar Italië kunnen het beste tanken in Oostenrijk. Gaat de vakantie richting Spanje of Portugal? Dan is het slim om net over de grens in België en vervolgens nog een keer te stoppen in Frankrijk. Mocht de situatie het toelaten dan is het altijd verstandig om een tankstation te zoeken dat niet direct langs een snelweg ligt.



Olieprijzen net als vorig jaar hoog



De Europese brandstofprijzen stegen vorig jaar fors met gemiddeld 13,8 procent t.o.v. juli 2017. Dit jaar zijn de olieprijzen net als in 2018 hoog en dit zorgt voor hoge brandstofprijzen. Zo ontstaan flinke verschillen tussen de prijzen in Nederland en populaire vakantiebestemmingen. Van de 12 populaire vakantielanden is het verschil tussen de Oostenrijkse en Nederlandse benzineprijs het grootst – zie tabel.



Over de prijsverschillen binnen Europa zegt brandstofexpert Paul van Selms: “Overheden proberen, waar mogelijk, de brandstofprijzen in de Europese Unie te harmoniseren. Nederland behoort tot de top van landen met hoge brandstofprijzen. Andere landen groeien daar met prijsverhogingen, waaronder extra belasting, langzaam naartoe.”



Introductie universele brandstoflabels



Vanaf volgend jaar hebben alle Europese brandstofpompen een sticker met universele benamingen voor benzine, diesel en LPG. Vanaf oktober worden universele brandstoflabels gepresenteerd in Europa. Daarmee wordt de kans op het tanken van verkeerde brandstof een stuk kleiner. Nu hebben brandstoffen in ieder land een andere naam en dat zorgt voor verwarring aan de pomp