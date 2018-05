Specsavers roept op verouderde oogmeting voor kinderen te moderniseren

Oogzorg kinderen verdient meer aandacht dan ooit



HUIZEN, 15 mei 2018 - Kinderen die naar het consultatiebureau gaan voor hun allereerste oogmeting worden daar geconfronteerd met iconen die stammen uit de vorige eeuw. De zogeheten ‘Burghardt visuskaart’ toont vormen van een melkkan, oldtimer en antieke klok. Voorwerpen die voor de jongsten onder ons - bij de eerste oogmeting zijn kinderen drie jaar oud - vrijwel onherkenbaar zijn en wat de oogmeting daardoor soms lastig uitvoerbaar maakt. Dit terwijl oogzorg voor kinderen tegenwoordig meer aandacht verdient dan ooit: door leefstijlfactoren zoals weinig buiten spelen en het gebruik van smartphones en tablets neemt bijziendheid onder kinderen ernstig toe. Om aandacht te vragen voor het belang van oogzorg bij kinderen, roept Specsavers op om de oogmeting voor kinderen te moderniseren. De optiekketen biedt hiervoor inspiratie met een eerste aanzet van nieuwe iconen voor de visuskaart, die passen in de huidige tijdsgeest zoals een tablet, waterijsje en windmolen.



Eerste aanzet



Op het consultatiebureau worden kinderen tot de leeftijd van vier jaar op twee vaste momenten getest op hun zicht: wanneer zij drie jaar oud zijn en wanneer zij drie jaar en negen maanden oud zijn. Voor kinderen van drie jaar wordt standaard gebruik gemaakt van de huidige ‘Burghardt visuskaart’. Simone Stad, optometrist bij Specsavers: “Wij vinden het hoog tijd dat de visuskaart in een nieuw jasje wordt gestoken. Hoewel de iconen op de visuskaart aan specifieke eisen moeten voldoen en we dit aan de verantwoordelijke partijen voor jeugdoogzorg willen overlaten, bieden we met deze eerste aanzet alvast inspiratie om de kaart te moderniseren. Tegelijkertijd willen we hiermee aandacht vragen voor het belang van goede oogzorg, al vanaf zeer jonge leeftijd. Helemaal in een tijd waarin myopie, oftewel bijziendheid, een steeds groter wordend probleem is onder kinderen.”



Oogzorg voor kinderen



Naast de standaard metingen is het ook belangrijk om als ouder scherp te zijn op het zicht van je kind. “Wanneer je merkt dat je kind verminderd zicht heeft, is het belangrijk om tijdig een oogtest uit te voeren. Kinderen tot 10 jaar worden via verwijzing van een huisarts gemeten door een oogarts. Vanaf 8 jaar kunnen zij voor een oogmeting ook terecht bij een optometrist en vanaf 10 jaar bij de opticien”, vervolgt Stad. “Bijziendheid volledig voorkomen is onmogelijk, maar het risico verlagen kan wél. Hanteer daarom voor je kind de 20-20-2-regel: na 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconde pauze en minstens 2 uur per dag buiten zijn. Daarnaast raden we aan om minstens dertig centimeter afstand te nemen van beeldschermen zoals tablets.”



