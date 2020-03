Hoogste vleesverkoop ooit in Nationale Week Zonder Vlees

In de Nationale Week Zonder Vlees piekt de verkoop van online vleespakketten bij Koopeenkoe.nl. Afgelopen week is de verkoop met 72% gestegen ten opzichte van dezelfde week in 2019.



Koopeenkoe.nl zag de verkoop significant stijgen na de persconferentie van minister-president Rutte op donderdagmiddag. Zaterdag werd zelfs een record omzet gemeten.



Berend te Voortwis van Koopeenkoe.nl: “Juist nu de supermarkt schappen leeg zijn, zoeken mensen naar gezond betaalbaar eten. Omdat onze pakketten een jaar in de vriezer houdbaar zijn, horen we van veel klanten dat ze het een fijn gevoel vinden om de vriezer te vullen."



Koopeenkoe.nl heeft geen last van lege schappen omdat het crowdbutching concept nog maar door een kleine groep in Nederland is ontdekt. Consumenten kunnen online een vleespakket van vier, zes of acht kilogram kopen via www.koopeenkoe.nl.