Grootste zonnedak van Nederland in bedrijf gesteld

Begin april startte KiesZon met de realisatie van het grootste, single roof zonnestroomproject van Nederland, deze maand werd het zonnedak afgerond en in bedrijf gesteld. Ruim 28.000 zonnepanelen werden geplaatst op het dak van een distributiecentrum in Venlo. Etriplus ontwikkelde het plan en legde de basis voor het mega zonnedak. Etriplus sloot voor de totstandkoming een samenwerkingsovereenkomst met KiesZon. KiesZon, dochteronderneming van Etriplus aandeelhouder Greenchoice, nam de verdere ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van het project voor haar rekening.



Het dak van het distributiecentrum in (Greenport) Venlo heeft een oppervlakte van meer dan 80.000 vierkante meter en is sinds deze maand nagenoeg volledig bedekt met zonnepanelen. De 28.000 panelen leveren circa 7.000.000 kWh aan duurzame energie per jaar op. Dat is, ter illustratie, voldoende groene energie om ruim 2.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Circa de helft van de opgewekte energie wordt door de gebruiker van het distributiecentrum zelf afgenomen. De resterende groene stroom wordt aangeboden aan bedrijven en bewoners in de regio.



Het zonnestroomproject werd mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Provincie Limburg. De Provincie heeft financieel bijgedragen aan de meerkosten van de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor het zonnestroomproject mogelijk is geworden. Zo sluit de totstandkoming van het zonnedak naadloos aan bij de ambitie van de Provincie Limburg om hoogwaardige technologie en duurzame energie hand in hand te laten gaan.