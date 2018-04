MIMETAS Sluit Serie B-Financiering van 20 Miljoen Dollar

Wereldleider in organ-on-a-chip technologie gesteund door internationale financiers ten behoeve van commerciële expansie en ontwikkeling van nieuwe producten



Leiden, 11 april, 2018 – MIMETAS, wereldleider in organ-on-a-chipproducten en weefselmodellen, heeft 20,5 miljoen Amerikaanse dollar financiering verkregen van een internationaal syndicaat uit Azië en Europa. MIMETAS zal de opbrengst van deze serie B-financieringsronde gebruiken voor commerciële expansie met het OrganoPlate® organ-on-a-chipplatform. Daarnaast zal het bedrijf zijn productportfolio verbreden, productie van gebruiksklare, levende weefsels opzetten, nieuwe OrganoPlate®-producten ontwikkelen en uitbreiden naar klinische marktsegmenten, waaronder gepersonaliseerde geneeskunde. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, VS en Japan.



De investeerders zijn European Life Sciences Growth Fund (ELSGF, Singapore), Aglaia Oncology Fund II (Nederland), Korys (België), Cathay Venture (Taiwan), InnovationQuarter en Oost NL (Nederland).



Ginger Hsiao van ELSGF, optredend als woordvoerster voor het syndicaat: "We waren vanaf het begin onder de indruk van de technologie van MIMETAS en het zeer getalenteerde team. We beschouwen het bedrijf als de huidige leider in de organ-on-a-chipmarkt met een enorm groeipotentieel in de komende jaren. Het klantenbestand omvat al toonaangevende multinationals uit Europa, de VS en Azië en het platform wordt gebruikt door academische klanten tot screeningfaciliteiten van farmaceutische bedrijven. We verheugen ons erop het MIMETAS-team te ondersteunen met de commerciële expansie en het ontwikkelen van nieuwe markten."



"Deze sterke investeerdersbasis is cruciaal voor MIMETAS in deze fase van haar ontwikkeling.", Aldus de oprichters Jos Joore en Paul Vulto, "Korys heeft grote ervaring in de commercialisering van producten op het snijvlak van hardware en biologie, terwijl Aglaia veel klinische en oncologische expertise aandraagt. ELSGF en Cathay gaan ons ondersteunen bij uitbreiding op de Aziatische markten. Aangevuld met lokale ondersteuning van Oost NL en InnovationQuarter, kunnen wij ons geen beter uitgangspunt voorstellen voor verdere groei van MIMETAS."



Over MIMETAS

MIMETAS (Leiden, Nederland, Gaithersburg (MD), VS) levert organ-on-a-chipproducten voor het testen en screenen van medicijnen en fundamenteel onderzoek. Het belangrijkste product, de OrganoPlate®, ondersteunt driedimensionale weefsels, met bloedstroom, verschillende celtypes en bloedvaten. Het bedrijf ontwikkelt en valideert aangepaste ziekte-, toxicologie- en transportmodellen en zal uiteindelijk haar technologie toepassen voor gepersonaliseerde therapiekeuze. MIMETAS heeft modellen ontwikkeld voor de nier, lever, darm, hersenen en oncologische ziektes, die een betere voorspelbaarheid bieden naar mens in vergelijking met proefdieren en conventionele celkweekmodellen. Sinds de commerciële lancering in 2014 heeft MIMETAS haar klantenbestand uitgebreid tot de helft van de wereldwijde top-50 farmaceutische bedrijven, naast chemische, voedingsmiddelen- en consumptiegoederenbedrijven. De snelle marktacceptatie van de OrganoPlate® wordt aangedreven door het onovertroffen gebruiksgemak en de mogelijkheid om grote aantallen experimenten uit te voeren, in combinatie met complexe menselijke biologie en relevantie voor ziekten.



https://mimetas.com



Over European Life Sciences Growth Fund (ELSGF)

ELSGF is een privaat kapitaalfonds dat belegt in 'Best of Europe' Life Sciences bedrijven met als doel om groei in de Aziatische markten te ondersteunen. Het fonds creëert meerwaarde voor zijn portefeuillebedrijven door ontwikkelingen in Azië uit te bouwen. ELSGF wordt beheerd door Pilgrim Partners Asia in Singapore.



http://www.pilgrimpartnersasia.com



Over Aglaia

Aglaia investeert in baanbrekende technologieën met als doel deze te vertalen naar oplossingen voor de preventie en behandeling van kanker. Aglaia is actief betrokken bij de bedrijfsvoering van haar participaties. Door te helpen om grensverleggend, hoogkwalitatief onderzoek in commerciële en klinisch succesvolle producten om te zetten, geeft Aglaia invulling aan het concept van beleggen met impact.



http://www.aglaia-biomedical.com



Over Korys

Korys is een familiebedrijf dat belegt in niet-beursgenoteerde ondernemingen, private-equityfondsen en een portefeuille van beursgenoteerde beleggingen beheert. Korys heeft meer dan EUR 4 miljard aan beheerd vermogen, waaronder een significante deelneming in de Colruyt Group, een toonaangevend retailbedrijf in België en Frankrijk. Investeringsbeslissingen worden genomen met een langetermijnperspectief op basis van economische, ecologische en sociale waarde. Korys streeft naar duurzame waardeontwikkeling via een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Korys heeft een team van meer dan 20 professionals gevestigd in België en Luxemburg.



http://www.korys.be



Over Cathay Venture

Cathay Venture is een onderdeel van Cathay Financial Holdings, gevestigd in Taipei, Taiwan. Cathay Financial Holdings is de grootste financiële groep in Taiwan, met een geregistreerd kapitaal van USD $ 4 miljard. Cathay Financial Holdings, bestaande uit verzekeringen, effecten, banken en andere gediversifieerde financiële instellingen, vormt een breed en veelzijdig financieel platform dat meer dan 13 miljoen klanten in Azië bedient. Cathay Venture zet haar uitgebreide netwerk in om het potentieel en de waarde van haar portfoliobedrijven te maximaliseren.



https://www.cathayholdings.com/en/holdings/cathayv...



Over Oost NL

Oost NL (Oost-Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij) richt haar activiteiten en projecten op het versterken en stimuleren van de economie van de provincies Gelderland en Overijssel. Oost NL fungeert als een brug tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen en ondersteunt bedrijven in de start- en groeifase. Oost NL doet dit deels met risicokapitaal in verschillende innovatiefondsen, en deels via kennis, netwerken en persoonlijke contacten. Met deze investering ondersteunt Oost NL de werkgelegenheid op de productielocatie van Mimetas in de High Tech Factory in Enschede.



https://oostnl.nl/nl



Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is het regionale economische ontwikkelingsagentschap voor West-Holland. InnovationQuarter financiert innovatieve, snelgroeiende bedrijven, ondersteunt internationale bedrijven bij het ontwikkelen van hun activiteiten in West-Holland en faciliteert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Op deze manier ondersteunt InnovationQuarter de ontwikkeling van West-Holland als één van de meest innovatieve regio's in Europa.



https://www.innovationquarter.nl