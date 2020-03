Oxfam Novib slaat alarm over dreigende corona catastrofe arme landen

In ontwikkelingslanden dreigt een catastrofe als het coronavirus daar verder oprukt. In de briefing paper ‘How to Confront the Coronavirus Catastrophe’, beschrijft Oxfam Novib de dreiging, en welke maatregelen nodig zijn om een ramp af te wenden. Rijke landen moeten nú de krachten bundelen om miljoenen doden te voorkomen. Een verdubbeling van het gezondheidsbudget in deze landen is nodig om de crisis het hoofd te bieden. Daarvoor is in totaal 140 miljard euro nodig.



Oxfam Novib roept de G20-landen en andere regeringen, waaronder Nederland, op zo snel mogelijk met de Wereld Gezondheids Organisatie WHO een wereldwijd noodplan voor de volksgezondheid te ondersteunen. Ontwikkelingslanden moeten onmiddellijk uitstel krijgen van terugbetaling van schulden.



De conorapandemie overweldigt zelfs de rijkste landen met de beste zorgstelsels en veroorzaakt daar veel leed en onzekerheid. In arme landen zal de ziekte zich nog sneller kunnen verspreiden en is de zorg totaal niet in staat hier mee om te gaan. Bijna 3 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon water. Vele miljoenen mensen kunnen niet terecht in de gezondheidszorg en leven in overvolle sloppenwijken of vluchtelingenkampen waar elke vorm van sociaal isolement onmogelijk is.



‘Wij zijn in Nederland terecht trots op de enorme inspanningen die onze zorgverleners leveren in de strijd tegen dit virus’, zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. ‘Maar hun collega’s in arme landen zullen machteloos staan. Zij zijn met te weinig en hebben nauwelijks middelen om zelfs basale zorg te geven aan hun patiënten.’



‘In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen. We weten uit ervaring dat we deze ziekte met radicale actie kunnen stoppen en rampzalige gevolgen beperken. Maar daarvoor moeten we nu ongekende maatregelen nemen.’



Het wereldwijde volksgezondheidsplan zou in elk geval de volgende vijf acties moeten bevatten:



1. Grote investeringen in preventie, met betrokkenheid van de gemeenschap; toegang voor humanitaire hulpverleners en levering van schoon water en sanitaire voorzieningen.



2. Investeren in zeker 10 miljoen extra gezondheidswerkers.



3. Vrije toegang tot gezondheidszorg. Geen gebruikersbijdragen, omdat die veel (arme) mensen uitsluiten van zorg.



4. Alle zorgcapaciteit in het land moet wordt ingezet, zowel publieke als private zorgvoorzieningen.



5. Vaccins en behandelingen moeten voor iedereen direct beschikbaar zijn, een ‘wereldwijd publiek goed’.



Servaes: ‘Het is begrijpelijk dat landen hun eigen inwoners zo goed mogelijk proberen te beschermen en zorg te bieden. Maar ik hoop dat we ons ook verbonden voelen met mensen in arme landen die vrezen voor wat er op hen afkomt. Om de pandemie het hoofd bieden moeten we wereldwijd samen optreden. Dat is een kwestie van solidariteit, én in ons eigen belang. Want niemand is echt veilig totdat we allemaal veilig zijn.’



Oxfam Novib werkt met lokale partners, ministeries van volksgezondheid en de VN in 65 landen om de crisis aan te pakken en levens te redden. In het Rohingya vluchtelingenkamp Cox Bazaar in Bangladesh is de preventie opgeschaald met de distributie van zeep en het opzetten van extra waterpunten.



In het Zaatari-kamp, Jordanië - het grootste Syrische vluchtelingenkamp ter wereld – licht Oxfam kinderen voor over het belang van hygiene en wil het 78.000 mensen bereiken met water, hygiëne en sanitaire voorzieningen.



Einde