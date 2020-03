PERSBERICHT



Parijs/Zeist, 12 maart 2020



Nº1 HAIRPIN van Nederlandse hairstylist hit tijdens Paris Fashion Week



PARIJS/ZEIST - De Nº1 HAIRPIN van de Nederlandse Hairstylist Fiona Franchimon was een enorm succes tijdens de afgelopen Paris Fashion Week. Niet zozeer op de catwalk, maar vooral backstage, waar internationale hairstylisten uit de hele wereld onder de indruk waren van de nieuwe hairpin, waarna een run op alle beschikbare exemplaren ontstond.



Fiona Franchimon en haar team werkten tijdens de fashion shows van Issey Miyakki, Paul and Joe Paris en Y-Proyect mee aan alle haarcreaties backstage, samen met een grote groep zeer invloedrijke andere internationale hairstylisten uit onder meer USA, Duitsland, Australië, UK en Oekraïne. De Nº1 HAIRPINS die het team had meegenomen bleken zeer gewild en alle hairstylisten wilden er een in hun vaste Backstage tools kit.



Stevigheid en volume



Deze nieuwe hairpin geeft dezelfde stevigheid en grip als 5 schuifspeldjes. Het belangrijkste verschil met normale haarschuifjes, elastiekjes of haarklemmen is dat de Nº1 HAIRPIN meer volume in het haar geeft, zonder dat het knikken of deuken in het haar achter laat. Door de gebogen vorm voelen mensen de hairpin niet zitten als ze bijvoorbeeld achteroverleunen tijdens een autorit, in het vliegtuig of in een strandstoel.



Over Fiona Franchimon



Fiona Franchimon is een internationaal hairstylist met haar eigen beautymerk, opgericht in 2010. Het merk ontwikkelt en produceert haar eigen kwalitatief hoogwaardige haarproducten en stylingtools. Daarnaast helpt Fiona Franchimon haar diverse klanten bij het stylen en het creëren van prachtige kapsels. In de afgelopen jaren heeft het team van Fiona Franchimon zich ontwikkeld tot een belangrijke internationale speler in de wereld van beauty en haar. Hoogtepunten zijn bijdragen aan modeshows in Milaan en New York van ontwerpers zoals Emilio Pucci, Jacquemus en Giorgio Armani. Het team van Fiona Franchimon levert niet alleen kwaliteit op prestigieuze shows zoals de Fashion weeks, maar ook in een luxe salon in thuisbasis Zeist.