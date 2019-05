Succesvoorstelling 'Who’s afraid of Charlie Stevens?' keert terug

Succesvoorstelling ‘Who’s afraid of Charlie Stevens?’ van actrice Romana Vrede van Het Nationale Theater en CLUB GEWALT keert vanaf juni terug naar Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Oerol Festival op Terschelling. Vrede vertelt in haar voorstelling over de grillige, beproefde liefde voor haar ernstig autistische zoon Charlie en voor de plaats die ze voor hem bevecht in onze samenleving.



Charlie Stevens is een tiener met autisme en een verstandelijke beperking. Hij is non-verbaal en is gediagnosticeerd als extreem zwakzinnig. Charlie is een kind maar fysiek een man, uitgepuberd, niet meer schattig, mentaal een kind van twee dat Bob de Bouwer leuk vindt. "Charlie kan niet normaal doen. Niet volgens de normen die deze maatschappij stelt, althans. Zijn ‘normaal’ is van een ander soort”, legt Vrede uit. “Maar ondanks dat Charlie niet kan praten, kan hij toch communiceren. Zoals echte vrienden met elkaar praten: met hart en ziel. Alleen spreekt niet iedereen die taal.”



‘Who’s afraid of Charlie Stevens?’ gaat over de esthetiek van Charlie: zijn bewegingen en handelingen. “Als ik Charlie’s geluiden interpreteer als muziek en zijn bewegingen als dans, dan zie ik hem als kunstenaar en niet als een misfit", zegt Vrede. "Charlie’s beperking verandert in iets van schoonheid. Vanwege mijn blik op hem: Beauty is in the eye of the beholder."



Uitverkochte zalen



De voorstelling trok in de zomer van 2016 uitverkochte zalen met haar dans, fim-en muziektheatervoorstelling en komt daarom terug. De actrice, die in 2018 toneelprijs Theo d’Or won voor haar rol in RACE, vindt het belangrijk om haar verhaal te vertellen. “Door Charlie heb ik geleerd mezelf in de ander te verplaatsen. Feitelijk heeft het me een betere actrice gemaakt. Hij heeft me geleerd beter te luisteren. En in te zien dat we allemaal de norm nastreven, maar dat niemand die norm haalt. Charlie laat mij grote vragen stellen. Wanneer ben je mens? Wat is zingeving? Wat is ons doel? Wat is ‘zijn’? Wat verstaan we onder normen en waarden?", besluit Vrede.



Naast de voorstelling werkt de actrice ook aan haar eerste boek ‘De nobele autist’ die raakvlakken heeft met ‘Who’s afraid of Charlie Stevens?’



Speeldata



3 tot 7 juni, Theater aan het Spui in Den Haag, 20.15 uur



9 juni, Theater Rotterdam Schouwburg, Rotterdam, 16.00 uur



14 tot 24 juni, Oerol Festival, 20.00 uur (14.30 op 24 juni), Terschelling



26 t/m 29 juni, Theater Frascati, Amsterdam, 20.30 uur



Kijk voor kaartverkoop op www.hnt.nl/charlie en www.projectcharlie.nl.