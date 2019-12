Fred Emmer (85) overleden tijdens kerstdagen

Op kerstavond is Fred Emmer vredig overleden. Fred Emmer is 85 geworden.



Tijdens zijn werkzame leven is Fred bijna drie decennia een bepalend gezicht geweest van NOS Journaal. Hij heeft daarbij memorabele geschiedenismomenten voorgelezen met de hem kenmerkende dictie. De dood van Kennedy was zo een nieuwsmoment waarbij hij op het moment van internationale hectiek goed zijn kalmte wist te bewaren ten overstaan van miljoenen Nederlanders.



Fred is na het doorlopen van het gymnasium op het Amsterdams Lyceum toegelaten op de Royal Academy of Dramatic Arts in Londen, waar ook vermaarde acteurs als Anthony Hopkins en Ralph Fiennes hun opleiding genoten. Fred was destijds de enige Nederlander die hiervoor in aanmerking kwam bij deze prestigieuze opleiding na een succesvolle auditie. Daarnaast studeerde hij rechten en behaalde later zijn akte MO Engels. Naast het NOS Journaal werkte Fred ondermeer voor de Wereldomroep, RTL, EuropaTV en de VPRO en als auteur.



Zoon Stephen Emmer over zijn vader:



“We gaan Fred enorm missen. Hij was volstrekt uniek als mens. Zijn eruditie en spitsvondigheid zijn legendarisch binnen onze familie en onder zijn vrienden. Zijn liefde voor angelsaksische schrijvers als Philip Roth en Graham Greene, de Franse moderne cinema en Amerikaanse klassieke soulmuziek heb ik wel van hem overgenomen. Hij was een moderne, principiele, intelligente en gevoelige man. Zeer oorspronkelijk en eigen. Enig in zijn soort.”