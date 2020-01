Europa’s grootste rally van start vanuit Maastricht

Een bizarre road trip van 2.500 kilometer door 10 landen in 5 dagen. De belangrijkste regel: een auto met een dagwaarde van 500 Euro die zo origineel mogelijk is gepimpt. The Carbage run gaat maandag 20 januari van start vanuit Maastricht met meer dan 300 auto’s.



The Carbage run

The Carbage run is een 5-daagse road trip door Europa in een auto die niet meer mag kosten dan 500 Euro en minimaal 20 jaar oud moet zijn. De allereerste Carbage run werd gereden in 2009. Inmiddels is het uitgegroeid tot Europa’s grootste straatrally met verschillende edities waar duizenden mensen per jaar aan meedoen. Een rally waarvoor je geen dure oldtimer of sportwagen hoeft te hebben maar waar iedereen met een rijbewijs aan mee kan doen. Bij deze road trip gaat het niet om snelheid of tijd, maar om Europa op een andere manier te leren kennen en veel lol te maken onderweg. Elke dag krijgen de deelnemers opdrachten mee die ze in de meest bizarre situaties zal brengen.



Winter editie

Dit is een Winter editie van the Carbage run. Dat betekent nog meer uitdagingen dan bij een road trip in de zomer. Alle auto’s moten voorzien zijn van een geldige APK. Daarnaast zijn bij deze winter editie sneeuwkettingen en winterbanden verplicht. De grootste uitdaging is om het oude barrel door de winterse omstandigheden naar de finish te loodsen. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan en velen zullen onderweg stranden.



Route

Maastricht is het startpunt van deze road trip. Na een klein stukje door Nederland zullen de Carbage runners hun route vervolgen door: België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Italië, Slovenië en zelfs een klein stukje Kroatië. De run finisht op vrijdag 24 januari in Salzburg, Oostenrijk.



Start in Maastricht

Op maandag 20 januari a.s. zullen de ruim 300 auto’s verzamelen tussen 7.00 en 8.00 uur bij Fun Valley aan de Oosterweg 5 in Eijsden. Hier worden alle auto’s gekeurd. Om 9.00 uur in de ochtend zal het startschot klinken en beginnen de deelnemers aan de eerste etappe naar Bazel, Zwitserland. Iedereen die deze bonte verzameling auto’s wil komen bekijken is van harte welkom.