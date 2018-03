Lancering platform Sterkerdoor.nl op Dag van het gehoor

Ook als je een gehoorprobleem of taalstoornis hebt, wil en kan je sterk in het leven staan. Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid voor D66, is daar een mooi voorbeeld van. Het helpt als je bewuste keuzes kunt maken op basis van betrouwbare informatie. Daarom lanceren de acht verenigingen voor mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis (TOS) op 3 maart 2018, de internationale Dag van het gehoor, het platform sterkerdoor.nl. Op dit platform staan de links naar acht keuzewijzers.



Meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland horen minder of niets. Dan zijn er ook nog veel mensen met andere gehooraandoeningen (zoals bijvoorbeeld oorsuizen), met een taalontwikkelingsstoornis of met een combinatie van aandoeningen zoals doofblindheid. Het hebben van deze aandoeningen roept veel vragen op. Veel mensen komen dan bijvoorbeeld voor de keuze te staan welk hoortoestel aan te schaffen. Ook krijgen ze te maken met vragen als: welke zorgverlener houdt rekening met mijn aandoening? Of wat moet ik doen om mijn slechthorende of dove kind erbij te laten horen? Uiteraard wil iemand weten welke mogelijkheden er zijn om zo goed en lang mogelijk te blijven werken. En wat doe je als je plotseling niets meer hoort en hoe weet je of je in aanmerking komt voor een Cochleair Implantaat?



Bewust kiezen dankzij keuzewijzers



Het maken van goede keuzes kan alleen op basis van betrouwbare, onafhankelijke informatie. Goed geïnformeerd zijn sterkt je ook om zelfbewust in gesprek te gaan met de audicien, de zorg- en onderwijsinstelling, de gemeente en andere partijen die je allemaal kunt tegenkomen als je een gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis hebt. De organisaties voor slechthorenden, doven en doofblinden hebben daarom met elkaar keuzewijzers ontwikkeld. Op sterkerdoor.nl zijn ze allemaal te vinden. Op dit platform staan ook verschillende thema’s beschreven waarvoor de organisaties gezamenlijk de belangenbehartiging verzorgen.



Dag van het gehoor



Met de jaarlijkse ‘Dag van het gehoor’ willen organisaties internationaal de bewustwording bevorderen over hoe je gehoorverlies kan voorkomen. Daarnaast willen ze goede hoorzorg over de hele wereld promoten. Het thema van dit jaar is “Hear the future’ met als doel te wijzen op het toenemende aantal mensen met een gehooraandoening en de noodzaak te onderstrepen van goede hoorzorg en (communicatie)tools voor slechthorenden, doven, doofblinden en mensen met TOS. De keuzewijzers zijn een voorbeeld van tools die mensen met gehoor- of taalproblemen ondersteunen.



Acht verenigingen



Het platform sterkerdoor.nl is een initiatief van Stichting Hoormij (NVVS, FOSS, SH-Jong), Divers Doof (FODOK, Stichting Plotsdoven, Nederlandse Dove Jongeren), Dovenschap en Oogvereniging ledengroep Oor & Oog.