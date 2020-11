Henk Willem van Dorp; van oprichter en DGA naar Voorzitter Raad van Commissarissen

De directie en het bestuur van de Raad van Commissarissen van Van Dorp installaties B.V. maken bekend dat de heer Henk Willem van Dorp per 1 oktober 2020 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij neemt het voorzitterschap over van Piet Hoogendoorn, die de afgelopen 9 jaar met veel bevlogenheid deze rol vervuld heeft.



Nieuwe rol in RvC



Henk Willem van Dorp was op 1 januari 2014 al teruggetreden als Algemeen Directeur, maar had als DGA nog wel een actieve rol binnen het bedrijf. Nu is hij overgestapt naar de RvC, waar hij in de rol als Voorzitter betrokken blijft als toezichthouder op Van Dorp.



Henk Willem erkent: “Het zal wennen worden, toezicht houden op je eigen bedrijf. Tegelijkertijd denk ik dat het een hele interessante periode wordt, waarin ik ook weer nieuwe dingen kan leren. Ik laat het bedrijf veilig en vertrouwd in handen van Chris van der Veen en kijk uit naar een mooie toekomst voor ons prachtige familiebedrijf.”



Dagelijkse leiding



De dagelijkse leiding van het installatiebedrijf is sinds 1 januari 2020 in handen van Algemeen Directeur Chris van der Veen. Hij zal het bedrijf bestendigen als leidend technisch dienstverlener met een gezond verdienmodel. Tevens bereidt hij het familiebedrijf voor op een toekomstige overname van de leiding door de vier zonen van Henk Willem van Dorp.



Van Dorp: toen en nu



Ruim 35 jaar geleden startte Henk Willem van Dorp zijn onderneming ‘Van Dorp’ en legde de basis voor een landelijk technisch dienstverlener. Een familiebedrijf met inmiddels 20 vestigingen en ruim 1200 gepassioneerde medewerkers door heel Nederland.