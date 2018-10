TransHeroes nieuwe co-sponsor Alecto Cycling Team

De logistieke dienstverlener TransHeroes | Smart Logistics Group heeft zich als co-sponsor verbonden aan het Alecto Cycling Team. Het sponsorcontract werd getekend op het kantoor van hoofdsponsor Alecto in Den Bosch.



De wielerploeg staat onder leiding van voormalig beroepswielrenner Piet Rooijakkers en heeft een succesvol seizoen achter de rug. In het Topcompetitie wielerseizoen van 2018 dat inmiddels is afgesloten, pakte het Alecto Cycling Team zowel in het algemeen klassement, het bergklassement én het ploegenklassement de winst. De wielerploeg komt jaarlijks uit in zo’n 60 koersen in Nederland en het buitenland.



Edwin Asveld, CEO en eigenaar van TransHeroes over de samenwerking: ‘Het Alecto Cycling Team heeft het afgelopen jaar bewezen dat ze hele goede resultaten behalen. De ambitieuze rijders in combinatie met een enthousiaste en zeer professionele teamleiding maakt het Alecto Cycling Team een prachtige wielerploeg. Als ondernemende logistieke dienstverlener zien wij dan ook veel overeenkomsten. Ook wij zijn erg ambitieus en herkennen ons in de toewijding en drive van de renners. Daarbij is de keus voor deze sponsoring ook specifiek op een wielerploeg gevallen, omdat de winst in deze sport altijd een teamprestatie is. Uiteindelijk levert iedereen zijn aandeel in de successen, dat is bij ons niet anders.’