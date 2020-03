Bierista schoolt bierambassadeurs van de toekomst

Ondanks de populariteit van bier is het nog steeds magertjes wat er aan scholing op biergebied gebeurt bij middelbare beroepsopleidingen. Informatie over wijn krijgen de studenten in overvloed. Bierkennis wordt slechts mondjesmaat overgedragen. Bierista brengt daar nu verandering in.



Op de eerste ROC's wordt het keuzedeel Bierkennis inmiddels gegeven. "Met deze nieuwe lesstof wordt de kloof met wijn verkleind. Studenten leren online, ondersteund met een lesboek. Het lesmateriaal bevat tal van praktijk-opdrachten, waarmee alle facetten van bier aan bod komen", legt Alain Schepers van Bierista uit.



Bierambassadeurs



Bierista heeft de lesstof ontwikkeld samen met onderwijspartijen. "De afgelopen maanden is er een pilot gedraaid met ruim honderd studenten. Die stonden versteld wat er allemaal te weten valt over bier. En zeker ook wat er op biergebied gebeurt in eigen land. Nederland is een echt bierland en dat weet nog lang niet iedereen. Door de bierambassadeurs van de toekomst op te leiden, brengen we daar nu verandering in."



Bloeiende biercultuur



In het erkende keuzedeel Bierkennis wordt de volksdrank bij uitstek van alle kanten belicht. “Alles komt aan bod; van brouwen tot bier en spijs en van glaswerk tot tappen en serveren. In de opleiding is veel aandacht voor wat er in Nederland allemaal op biergebied gebeurt. En dat is veel. Daarnaast speelt ook een verantwoorde bierconsumptie een belangrijke rol. Als de horecaprofessionals van morgen nu gedegen bierkennis aangereikt krijgen, komt het met de trots op, en waardering van de bloeiende Nederlandse biercultuur wel goed.”



Bierista's



Bierista is dè aanbieder van online bieropleidingen voor particuliere bierliefhebbers, onderwijsinstellingen en professionals in Nederland. Duizenden gediplomeerde Bierista’s verkondigen inmiddels het bierwoord om de bierbeleving in Nederland op een nog hoger peil te krijgen.