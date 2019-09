Dunkin’ opent Store in Designer Outlet Roosendaal

Na een succesvolle pop-up opent Dunkin’ nu een permanent filiaal



Koffie- en donutgigant Dunkin’ opent haar deuren in Roosendaal. Na het succes van de pop-up eerder dit jaar kon een blijvende vestiging niet uitblijven in de Designer Outlet van Nederland. Vanaf 21 september 2019 om 10.00 uur kan het winkelend publiek ook terecht bij de Dunkin’ to-go Store voor de lekkerste koffie en donuts.



Dunkin’, een van ’s werelds grootste coffee en baked goods merken, doet het goed in Nederland.



Na de komst van een eerste Nederlandse vestiging in 2017 zijn er al stores in onder andere Amstelveen, Amsterdam, Almere, Den Haag, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Roermond, Eindhoven, Tilburg, Groningen, Friesland en Zoetermeer geopend. Daarnaast kwam eerder deze maand de succesvolle samenwerking met Jumbo naar buiten en kan je nu voor je Dunkin’ donut ook bij de Jumbo supermarkten terecht. Eind september is dan eindelijk de langverwachte permanente store in Roosendaal aan de beurt.



“De samenwerking met Designer Outlet Roosendaal is van beide kanten zo goed bevallen, dat we meteen zijn gaan kijken naar de mogelijkheden voor een blijvende Dunkin’ Store. Nu we een passende locatie hebben gevonden binnen de outlet is het eindelijk zo ver en kunnen we ook daar ons assortiment permanent aanbieden”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.



Dunkin’ Roosendaal

Op 21 september 2019 opent de Dunkin’ to- go vestiging in Roosendaal haar deuren aan de Rosada 70. Donutliefhebbers opgelet, want de opening zal traditiegetrouw gepaard gaan met een ludieke openingsactie. De eerste 100 klanten worden beloond met een jaar langs gratis Dunkin’ donuts.* De store zal dezelfde openingstijden als de Designer outlet hanteren en is van maandag t/m woensdag geopend van 10.00 in de ochtend tot 18.00 in de avond en van donderdag t/m zondag tot 20.00 in de avond. De to-go vestiging biedt het gehele assortiment aan Dunkin’ donuts, dranken en koffie aan.



Dunkin’ App

Ga je een bezoekje aan Dunkin’ brengen? Zorg dan dat je de app hebt gedownload. De vraag naar een digitale manier om acties van het populaire koffie- en donutmerk te kunnen volgen heeft geleid tot een unieke loyalty app. Dunkin’ fans worden via de app beloond met veel kortingen en spaarvoordelen. Bij het downloaden van de app kan er op de dag van de opening van Dunkin’ Roosendaal een heerlijk gratis drankje naar keuze worden gehaald.



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: https://www.dunkinbrands.com/.



Voor beschikbaar beeldmateriaal, zie de volgende link: https://we.tl/t-XcOvAT7rGL