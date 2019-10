Datingapp: matches op mindset, energielevel en stemvibratie

Attraction Dating is een datingapp waarbij er matches worden gemaakt op basis van mindset, energielevel en stemvibratie. Op zondag 13 oktober wordt de app officieel gelanceerd en is met 900 gebruikers al volop aan het matchen. De app is beschikbaar voor iPhone en Android.



‘Ik wilde het daten anders doen’

In 2017 is het concept ‘Attraction Dating’ ontstaan door Aura Kuipers. “Mijn inspiratie kwam vanuit mijn eigen dating frustratie. Bij andere datingapps wist ik niet van tevoren welke mindset die andere persoon had. Het koste mij zo veel tijd om daarachter te komen en als ondernemer vond ik dat geen ideale manier om te daten. Ik wilde het daten anders doen en met ‘The Law of Attraction’ als basis, is Attraction Dating ontstaan” aldus Kuipers.



Universele Wetten

‘De Law of Attraction’ (in het Nederlands: de Wet van de Aantrekkingskracht) is een van de Universele Wetten. Het is een manier van leven die wereldwijd erg populair is (ook bij o.a. Tony Robbins en Oprah Winfrey). Op Attraction Dating worden personen gematcht na een aantal vragen over mindset en energielevel die zijn gebaseerd op de filosofie van Deepak Chopra (aanhanger van de Universele Wetten).



Ook wordt er gebruik gemaakt van stemopnames als een hulpmiddel om mensen te matchen, omdat de stemvibratie tot 40% bepaalt of we ons tot anderen aangetrokken voelen.



Doelgroep

De doelgroep van Attraction Dating zijn mensen die kennis hebben van de Universele Wetten en deze toepassen in hun leven en op zoek zijn naar een partner met diezelfde mindset. De app is gestart in Nederland en België en is internationaal toegankelijk. De leden bestaan voor 55% uit vrouwen en 45% uit mannen.



Niet meer swipen

Attraction Dating geeft mensen geen swipe of zoekmogelijkheid. De app geeft elke dag nieuwe matches met een maximum van 9 matches per dag.