Mediworld start samenwerking met PostNL

Mediworld breidt haar dienstverlening uit met een PostNL pakketpunt. Met deze service kunnen consumenten en bedrijven zes dagen per week, 8 uur per dag pakketten versturen en ontvangen via de winkels van Mediworld. Alle winkels die Mediworld de komende vijf jaren opent zijn demografisch gelegen in gebieden waar veel vergrijzing voorkomt.



Het gaat om alle vestigingen van Mediworld in Nederland. “Met deze pakketpunten zetten we een volgende, servicegerichte stap", vertelt Sander de Jong, Commercieel directeur bij Mediworld. De manier waarop consumenten en bedrijven deze service gebruiken breidt zich steeds verder uit en kan perfect worden geïntegreerd in de formule van Mediworld. Iedere vestiging die wordt geopend zal worden voorzien van een PostNL pakketpunt.



Mediworld is dé mobiliteitswinkel van Nederland. Door deze samenwerking met PostNL maken we het voor onze klanten nog eenvoudiger om pakketjes te versturen of te ontvangen. PostNL blijft zijn netwerk uitbreiden op basis van de wensen van zakelijke klanten en consumenten, en daar horen ook de winkels van Mediworld bij.