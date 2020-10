Digitale creaties VideOrbit trekken 120 miljoen views

Augmented Reality van Nederlandse startup populair op Facebook en Instagram



AMSTERDAM – De digitale creaties en filters die de Nederlandse startup VideOrbit met behulp van Augmented Reality (AR) maakt voor Facebook en Instagram, zijn in enkele maanden tijd al 120 miljoen keer bekeken en gebruikt.



CEO Mark Zuckerberg van Facebook toonde onlangs zelfs een de AR-filters van oprichtster en creatief directeur Isabelle Udo bij zijn keynote speech tijdens Facebook Reality Labs, de grootste digital developers conferentie ter wereld. Terwijl Zuckerberg enthousiast vertelde over de toekomst van AR, kwam haar AR-effect ‘Carmen Miranda’ groot in beeld.



Verder is vooral de Instagram filter ‘Sofishticated’ wereldwijd erg populair. Die is tot nu tot 30 miljoen keer gebruikt. Als gebruikers dit filter openen op hun telefoon, groeit er een kroon van koraal met kleine visjes en zeedieren op hun hoofd. Verder zijn de ‘Make it rain’ en ‘Medusa’ filters populair. Ook in andere digitale kunst laat VideOrbit planten en zeedieren of zelfs schilderijen tot leven komen door het gebruik van 3D-effecten.



Vanwege dit succes is Isabelle Udo geïnterviewd door onder anderen Facebook, Ello, Lenslist en is zij een van de digitale kunstenaars die deze maand tijdens de Digital Art maand haar kunstwerken mag vertonen in de straten van New York. Diverse internationale kunstbeurzen en galerieën hebben zich inmiddels bij haar gemeld en zijn benieuwd naar haar digital art work. Zo heeft Udo een digitale 3D-versie ontworpen van een beroemd schilderij van Kandinsky, dat in het Centre Pompidou in Parijs hangt.



,,Ik ben erg blij dat deze art movement nu eindelijk meer erkenning krijgt”, vertelt Udo. ,,Het is ongelofelijk wat er nu allemaal op me afkomt. Uit alle hoeken van de wereld ontvang ik aanvragen, van New York tot Singapore. En van de grootste uiteenlopende merken, zoals Bimba Y Lola, Deloitte en Etnia Barcelona. Bijna elk groot reclamebureau in Amsterdam weet mij ondertussen te vinden. Ook voor het live streaming optreden van Sevdalisa in de Koninklijke schouwburg van Den Haag zijn we bezig geweest met een live AR installatie die wereldwijd werd gestreamd. Verder deelde het Stedelijk Museum Amsterdam vorige maand een Instagram effect op zijn account dat door ons is gemaakt.”



Als klap op de vuurpijl is Isabelle Udo officieel uitgenodigd om een van de global partners te worden van Facebook Spark AR. Dit geeft haar toegang tot alle Facebook Spark AR Alfa en Bèta software. Daarnaast krijgt ze exclusieve toegang tot de kern van het AR-developers team bij Facebook.



Isabelle Udo studeerde Interactive Media Design en daarna audiovisuele kunsten in Brussel. Ze is gespecialiseerd in Augmented Reality, waarbij digitale effecten worden toegevoegd aan de realiteit. ,,Omdat ik behoorlijk wat ervaring had met verschillende digitale technieken, voelde deze wereld voor mij echt intuïtief aan. Het was liefde op het eerste gezicht en het heeft mijn leven compleet veranderd”, vertelt ze. ,,Ik probeer altijd zo realistisch mogelijke effecten te creëren waarbij kunst, design, fashion en technologie vooraanstaande drijfveren zijn. Door te oefenen raakte ik erg vertrouwd met de 3D-software en wilde ik complexere filters proberen. Planten lenen zich door hun prachtig georganiseerde chaotische structuur uitstekend voor het creëren van complexiteit in 3D.”



De techniek van Augmented Reality ontwikkelt zich in een razend tempo. Udo: ,,Er zijn momenteel veel verschillende nieuwe platforms en software in opkomst. De technologie wordt steeds geavanceerder en de mogelijkheden zijn eindeloos voor digitale ontwerpers. Zij kunnen alles creëren zonder zelfs maar hun huis te verlaten. De technologische ontwikkeling zal alleen maar versnellen en ik kijk er naar uit om deel uit te maken van deze nieuwe golf in kunst en design. Als ik het zelf tenminste bij kan houden. Ik kijk erg uit naar de toekomst. Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een nieuwe wereld, waarin digitaal en realiteit samensmelten en ons een nieuwe vorm van kunst, beauty en entertainment brengen.”