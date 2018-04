Alcoholvrij bier is ingeburgerd

De consumptie van speciaalbier steeg afgelopen jaar flink met 7,9 procent en van alcoholvrij bier zelfs met 24,7 procent. De categorie pils blijft voor het tweede jaar op rij stabiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse biercijfers over 2017 die Nederlandse Brouwers vandaag presenteert. De alcoholvrije variant lijkt nu echt ingeburgerd. Meer dan de helft van de Nederlandse alcoholvrij bierdrinkers geeft aan nu (veel) vaker voor alcoholvrij bier te kiezen dan twee jaar geleden en zien dit ook in hun sociale omgeving gebeuren. Opvallend is dat de stijging van de consumptie van alcoholvrij/arm bier het sterkst is onder jongvolwassenen (25jr -34 jr). Deze resultaten komen uit een door Ruigrok NetPanel uitgevoerde representatieve consumentenpeiling over Alcoholvrij bier.



Stijging sinds 2010 van 285 procent



De jaarlijkse biercijfers laten wederom een duidelijke groei zien in 2017. Alleen de categorie biermix, zoals radler, daalt licht met 3,2 procent. De categorie alcoholvrij bier laat daarentegen voor het achtste jaar op rij de sterkste groei zien. Sinds 2010 steeg deze categorie met maar liefst 285 procent. “Alcoholvrij bier is niet alleen meer een alternatief voor als je bijvoorbeeld nog moeten rijden” licht Cees-Jan Adema (directeur Nederlandse Brouwers) toe. “De consument kiest tevens steeds vaker voor de alcoholvrije variant omdat ze het lekker vinden”. De peiling laat zien dat negen van de tien alcoholvrij bierdrinkers positief zijn over het uitgebreide aanbod aan alcoholvrije bieren. “Het aantal biersoorten dat in een alcoholvrije variant wordt gebrouwen, stijgt ieder jaar verder. Eerst zag je alleen pils en witbier, toen veel radler en inmiddels weizen, amber en IPA. Hiermee spelen de brouwers in op de wensen van de consument om gevarieerd en verantwoord te genieten van een mooi glas bier, ook als zij even helemaal geen alcohol tot zich willen nemen”.



Consument geniet verantwoorder



Dat alcoholvrij bier een belangrijke en niet meer weg te denken categorie is binnen het bierlandschap, laten de resultaten van de peiling zien. Een meerderheid van 55 procent van de alcoholvrij bierdrinkers zegt nu (veel) vaker alcoholvrij bier te drinken dan twee jaar geleden. Daarnaast heeft de helft (51%) het gevoel dat er vaker alcoholvrij bier wordt gedronken in zijn/haar omgeving. Het uitgebreide aanbod dient tevens als stimulans voor degenen die nu (veel) vaker alcoholvrij bier drinken. Consumenten verwachten in de toekomst net zo vaak of zelfs nog vaker alcoholvrij bier te gaan kopen in de winkel (94%) of in de horeca (90%) te bestellen.



Opvallend: stijging consumptie alcoholvrij onder jongvolwassenen



Cijfers uit het Nationaal Bieronderzoek (2014 – 2017/2018) laten zien dat de (zelf gerapporteerde) consumptie van alcoholvrij/alcoholarm[1] bier stijgt, vooral onder jongvolwassenen (25 t/m 34 jaar). In 2014 dronk 4% van deze groep alcoholvrij/-arm bier minimaal 1 keer per maand, in 2018 is dit 17%. Gemiddeld drinkt 14% van de Nederlanders deze biersoort (in 2014 was dit 7%). Cees-Jan Adema: “Dit is een positieve ontwikkeling. Wat ons opvalt is dat vooral ook jongvolwassenen, twintigers en dertigers, steeds vaker voor alcoholvrij bier kiezen. De consument is steeds bewuster bezig met de consumptie van bier. Enerzijds genieten ze van een mooi glas speciaalbier, maar ze kiezen er ook bewust voor om af en toe geen alcohol te drinken. Alcoholvrij bier is dan een mooi alternatief”.



Alcoholvrij pils en radler meest populair



Alcoholvrij pils (66%) en biermixen, zoals radler 0.0 (59%) zijn het meest populair onder de alcoholvrij bierdrinkers. Vrouwen drinken alcoholvrij bier vooral in de zomer, terwijl mannen alcoholvrij in alle seizoenen drinken. Alcoholvrij bier wordt tijdens verschillende gelegenheden gedronken, maar het meest populair is het drankje bij een feestje bij vrienden/familie (53%), op het terras van een horecagelegenheid (50%) en in het restaurant wanneer men uit eten gaat (50%).



[1] De afgelopen jaren werd in het Nationaal Bieronderzoek gesproken over de categorie alcoholvrij/alcoholarm. In de theorie betekent dit bieren met een alcoholpercentage tot 1,2%. In praktijk bevatten bijna alle Nederlandse alcoholholarme bieren ook 0,0% alcohol.