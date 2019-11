Cultuursector op de bres voor de podiumkunsten

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Kunsten '92 zijn vandaag een gezamenlijk offensief gestart ter voorkoming van een kaalslag bij Fonds Podiumkunsten. De verenigingen roepen hun achterban op om cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer te mailen en op 18 november naar het Begrotingsdebat Cultuur in de Tweede Kamer te komen.



Minister Van Engelshoven maakte afgelopen voorjaar bekend het Fonds Podiumkunsten (FPK) vanaf 2021 te gaan korten met 8,6 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat het Fonds dan nog maar 50 tot 60 gezelschappen en ensembles meerjarig zal kunnen financieren. Nu zijn dat er 113.



De verenigingen hopen dat de Tweede Kamer ingrijpt tegen deze aanstaande kaalslag en heeft een voorbeeldbrief opgesteld om door te sturen naar alle cultuurwoordvoerders. Daarin zetten ze de gevolgen van de bezuiniging op een rij, zoals de enorme verschraling van het aanbod voor het publiek. 'De ruime keuze die het nu heeft - bijvoorbeeld tussen hedendaagse en barokmuziek, mime en teksttoneel, moderne dans en hiphop - verdwijnt. Dit raakt in totaal 4 miljoen bezoekers.' Er zullen volgens de organisaties daardoor ook grote gaten vallen in de programmering van podia en festivals.



Korting op het Fonds Podiumkunsten betekent volgens de verenigingen tevens een verarming van het leefklimaat in verschillende regio's. 'De FPK-gezelschappen en -ensembles dragen bij aan de lokale infrastructuur en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee zijn ze van grote waarde voor de stad of regio waar ze gevestigd zijn.' Voor de podiumsector zelf dreigt het verlies van een groot deel van zijn middenveld. 'Daaronder zijn internationale vernieuwers, maatschappelijk geëngageerde makers en nieuwe verhalenbrengers.' Een korting op het FPK met 8,6 miljoen euro zal leiden tot 'vernietiging van creatief kapitaal'. De NAPK maakte de mogelijke gevolgen van de bezuinigingen ook visueel in een flyer 'Wat is er straks nog te zien?'.



Lees hier de voorbeeldbrief van kunsten '92: https://www.kunsten92.nl/activiteit/acties/mail-ka...



en de flyer van NAPK: http://www.watiserstraksnogtezien.nl/