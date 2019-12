Nubikk en Bringly bezorgen aankopen uit de winkel dezelfde avond thuis

AMSTERDAM – Het schoenenmerk Nubikk gaat, in samenwerking met start-up Bringly, aankopen vanuit de Amsterdamse flagshipstore dezelfde avond thuisbezorgen via fietskoeriers. Deze service biedt klanten de mogelijkheid om onbezorgd te winkelen zonder aankopen de hele dag door de stad te hoeven dragen.



Het schoenenmerk uit de Nederlandse schoenenstad Waalwijk groeit in zowel binnen- als buitenland. De flagshipstore in Amsterdam opende afgelopen zomer de deuren om “een plek te creëren waar men de belevingswereld van Nubikk kan ervaren”, aldus oprichter Daan Baeten in een eerder persbericht.



Het merk gaat nu een stap verder door aankopen die worden gedaan in de winkel, dezelfde avond thuis te bezorgen bij de klant in Amsterdam. In samenwerking met de start-up Bringly wordt deze bezorgservice aangeboden. Het winkelpersoneel gebruikt de ‘Bringly voor Winkeliers’-app om aankopen dezelfde avond tussen 18:00 en 22:00 bij de klant thuis te bezorgen door een fietskoerier.



Nubikk is de eerste grote retailer in Nederland die deze service aanbiedt: ”Met Bringly bieden wij de klanten een duurzame, extra service die past bij de beleving die wij voor ogen hebben in onze flagshipstore”, aldus E-Commerce Manager Michael Slagman.



Volgens Bringly oprichter Rajiv Laigsingh is Nubikk de perfecte partner: “Samen verbeteren we de service naar de klant en optimaliseren we de klantervaring in de fysieke winkel. De consument heeft vaak de behoefte om schoenen in het echt te bekijken, te passen en advies te krijgen. Door deze samenwerking bieden we klanten iets extra’s door aankopen dezelfde avond thuis te laten bezorgen.”



Nubikk en Bringly lanceren deze bezorgoptie vanuit Nubikk’s flagshipstore in Amsterdam. Deze winkel bevindt zich in “De 9 Straatjes” op de hoek van de Keizersgracht en de Hartenstraat.