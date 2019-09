Aantal vluchtelingen op Lesbos vandaag de '12,000 grens' overschreden

Griekenland: Nog méér vluchtelingen verwacht vóór de winter



'De situatie voor vluchtelingen op de Griekse eilanden is onhoudbaar geworden. Er is een ernstig gebrek aan medische en sanitaire voorzieningen, en de geestelijke nood is onmeetbaar', aldus Stichting Vluchteling directeur Tineke Ceelen vandaag vanuit Samos. Gister was zij op Chios, en morgenavond en donderdag spreekt zij met vluchtelingen op Lesbos.



Ceelen: 'Met de winter in aantocht verwachten lokale hulpverleners nóg grotere aantallen vluchtelingen die vanuit Turkije de Griekse eilanden willen bereiken'. Het aantal vluchtelingen op Lesbos is vandaag al de '12,000 grens' overschreden. Op Lesbos is de opvangcapaciteit maar voor 3000 vluchtelingen.



'Op Chios is er officieel plek voor 1014 vluchtelingen, maar er zijn er meer dan drie keer zoveel (3466), terwijl het op Samos nog erger is: daar is opvangcapaciteit voor maar 648 vluchtelingen, terwijl er 5470 mensen een veilig onderkomen proberen te vinden nu', aldus Ceelen. 'Het is onthutsend, een mensonterende situatie op Europees grondgebied'.



De situatie op Lesbos is het ernstigst, zo blijkt ook uit officiële cijfers. 'Het aantal vluchtelingen neemt steeds meer toe. Elke dag komen er honderden nieuwe vluchtelingen aan op gammele bootjes', aldus Stichting Vluchteling.



Video: