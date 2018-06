Beëindiging samenwerking tussen Bimas Bikes en ECC

De aandeelhouders van Bimas Bikes en Europe Cycle Company (ECC) hebben hun samenwerking in hun gemeenschappelijke onderneming ECC-BIMAS N.V. in goed overleg beëindigd. Partijen hebben besloten om ieder hun eigen weg te vervolgen. Bimas Bikes zal als enig aandeelhouder van ECC- Bimas NV vanaf 2019 exclusief verder gaan met de productie en distributie van niet-elektrische fietsen van de merken Vogue, Highlander en Troy en komt met een nieuwe lijn elektrische fietsen onder een nieuw merk.



Rolf Timmerman: “Ik ben verheugd dat we ons nu weer volledig kunnen richten op de toekomst. Met een kapitaalkrachtige aandeelhouder, een goed gespreid dealernetwerk en een hoog serviceniveau, zie ik goede kansen onze plannen te verwezenlijken.”



Vanuit het vertrouwde Service en Distributiecentrum in Zaandam blijft Bimas Bikes onverminderd investeren in de ontwikkeling van commercieel krachtige fiets en E-bike collecties. De service en garantie van alle geleverde fietsen door Bimas Bikes blijven onverkort van kracht.



Over Bimas Bikes:



Bimas Bikes is producent en distributeur van verschillende fietsmerken. Met Erciyas Holding als kapitaalkrachtige aandeelhouder, een eigen productielocatie dicht op de Europese markt, het Nederlandse distributie center en een wijdverbreid professioneel dealernetwerk wordt een optimale beschikbaarheid en goede service van commercieel sterke fiets en E-bike collecties gewaarborgd.