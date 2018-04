Evelien Leijten hoog genomineerd voor Beauty Award 2018

evelien résidence de beauté uit Ulvenhout is voor de Beauty Award verkiezing 2018 geëindigd als één van de hoogst genomineerden als ’Beste Beauty salon van het jaar’ in de categorie ‘grote salons’.



De finale van de verkiezing vond zondag 22 april plaats tijdens een feestelijk avondvullend gala in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.



In 2014 en 2010 behoorde Evelien tot de winnaars. Zij is nu doorgegroeid naar een hoge nominatie in de categorie ‘grote salons’ (vanaf 3 ft). Evelien Leijten (33) opende in 2017 haar nieuwe salon in Ulvenhout (Breda) na 15 jaar gevestigd te zijn geweest in Chaam. Haar zaak behoort tot de top van de Nederlandse schoonheidsinstituten. Door de groei die haar salon heeft doorgemaakt en de verdiepingsslag die zij daarmee maakte in haar inzichten, heeft zij een geheel eigen kijk op het vak ontwikkeld.



Evelien: “Ik ben erg blij met deze nominatie waarmee we werkelijk bewijzen tot de beste salons te van Nederland behoren. Voor mij en mijn team voelt dat als een enorme waardering voor wat we elke dag met hart en ziel doen!



Ons werk gaat over de impact die wij met ons werk kunnen hebben op het leven van mensen. Hun uiterlijk speelt daar een grote rol in. De waarde die wij als beauty experts hebben is niet alleen in cijfers meetbaar. Het gaat veel meer om betrokkenheid, blijven leren en kunnen innoveren. Het gaat erom welke verandering je teweegbrengt bij klanten en hoe je dat doet. Vanuit overtuiging, geloofwaardigheid en authenticiteit.



Mijn benadering van het vak is daarop een antwoord. Wij bieden méér dan beauty en dragen met ons werk bij aan het welbevinden en geluk van onze klanten. Wij kunnen mensen inzicht te geven in hun levensstijl en in combinatie met onze behandelingen hun uiterlijk verbeteren vanuit onze missie dat iedereen ‘mooi’ kan zijn. Dat is naar mijn mening de enige échte basis voor schoonheid. Ik ben er trots op om samen met mijn team te behoren tot een branche die daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.”



De Beauty Award is de hoogst gewaardeerde nationale vak prijs. In totaal zijn er 7 categorieën. Iedere categorie wordt door een vakkundige jury beoordeeld. Onderdeel van de deelname aan de Award verkiezing vormt een diepgaande screening van de deelnemers en hun bedrijven. De kandidaten worden beoordeeld op inhoudelijke visie, hun vaktechnische expertise en bedrijfsmatige competenties en in welke mate zij een rolmodel voor de branche zijn.

www.residencedebeaute.nl