Kamerpetitie tegen hoge parkeerkosten ziekenhuisbezoek

Seniorenorganisatie KBO-PCOB biedt de Tweede Kamer op dinsdag 25 juni om 13.30 uur een petitie aan onder de titel “maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar”. Deze petitie is in korte tijd door 26.816 personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en daarmee de stapeling van zorgkosten.



Belemmering

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’ geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel € 4,- per uur of € 36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuisbezoek.



Aandringen op maatregelen

KBO-PCOB roept de Tweede Kamer morgen op om minister Bruins in overleg te laten treden met gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente parkeerders. Tevens vraagt KBO-PCOB de Tweede Kamer wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil KBO-PCOB dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven over de winsten en bestedingen van de parkeergelden.