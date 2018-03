deelname aan Boomfeestdag stijgt

Vandaag planten in ons land zo'n 105.000 kinderen en 30.000 volwassenen ruim 210.000 bomen en struiken in 275 gemeenten. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorige jaren. Al jaren deden nl. zo'n 100.000 kinderen in de leeftijd van 8 -11 jaar aan de traditionele Boomfeestdag.



De organisatie wijdt de stijging aan het feit dat gemeenten beginnen in te zien dat het planten van bomen en bossen meehelpt aan het halen van de Klimaatdoelen-2020; de Klimaatakkoorden van Parijs (2015) en Rotterdam (2016) hebben het planten van bomen expliciet opgenomen als een klimaatmaatregel. En als dat met de jeugd kan heeft het een dubbel effect: de kinderen helpen de gemeenten om hun Klimaatdoelen te behalen, terwijl de gemeenten de kinderen op hun beurt helpen door ze de waarde en het belang van bomen voor een gezonde aarde te laten inzien door het planten van eigen boom samen met klasgenootjes. Meedoen aan Boomfeestdag is dan een logische stap



Prinses Irene is hier ook warm pleitbezorger van en is daarom vandaag in Oldambt eregast bij de Nationale Viering Boomfeestdag, die vandaag voor de 62ste keer gevierd wordt. Zij plant voor de eerste keer in het bestaan van de stichting een boom. Daarnaast gaat zij olv Boomfeestdagvoorzitter Albert Verlinde samen met 400 kinderen in debat met politici over het belang van een gezonde bomen voor een gezond klimaat (vb stelling: "er moet een kinderminister voor milieu komen!"), Zij plant vervolgens een boom in De Hoogte (bos van Staatsbosbeheer) en in het nieuwe Blauwestad. om de Boomfeestdagdoelstelling te onderstrepen