Zesde editie Dag van de Slager XXL laat zien ‘jong geleerd, oud gedaan’



De zesde editie van de Dag van de Slager XXL komt eraan, deze vindt plaats op 24, 25 en 26 mei. 260 slagers laten tijdens deze drie dagen de veelzijdigheid en creativiteit van het slagersvak zien, en beleven, aan het Nederlands publiek en specifiek kinderen en jongeren. Vandaar dat dit jaar het thema is: jong geleerd, oud gedaan.



De slagersbranche heeft behoefte aan jonge, creatieve mensen die slager willen worden om zo voldoende in- en doorstroom te behouden. Tijdens de Dag van de Slager zetten slagers hun deuren open en organiseren activiteiten om te laten zien hoe zien hoe creatief, afwisselend en ambachtelijk het slagersvak is.



Elke deelnemende slager bepaalt zijn eigen programma tijdens de Dag van de Slager XXL. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn: een proeverij, een herkenningstafel, een demonstratie van het uitbenen van een half varken, lam of runderstomp of een klassenbezoek. Het doel van de Dag van de Slager is dan ook om kinderen en jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken met het slagersvak en –ambacht.



De deelnemende slagerijen hebben verschillende middelen om de Dag van de Slager, en daarmee het slagersvak onder de aandacht te brengen bij kinderen. Een wedstrijd, waarbij leuke prijzen te winnen zijn voor kinderen, is hier onderdeel van.



De Dag van de Slager is bestemd voor alle slagers die ambachtelijke slagershandelingen verrichten, zichtbaar voor winkelend publiek en als onderdeel van dagelijkse activiteiten.



Op www.dagvandeslager.nl staan alle deelnemende slagers.



Youtube



Speciaal om jongeren te bewegen naar de slager te gaan, heeft YouTuber Kalvijn een video gemaakt over de Dag van de Slager, het slagersvak en het werken in de slagerij. Kalvijn heeft Senna, die ook een eigen YouTubekanaal heeft, uitgenodigd om mee te doen aan een speciale challenge; Kun je proeven welk dier je eet? Slager Arend ten Wolde in Amsterdam is gastheer voor de YouTubers en vertelt het duo meer over het slagersvak. Arend krijgt weer versterking van toekomstig IYBC’er Josja Haagsma. Samen laten zij het slagersvak zien en presenteren ze Kalvijn en Senna heerlijke gerechtjes, die de YouTubers moet herkennen (bekijk de video: https://youtu.be/v8M5yzjzP7M).