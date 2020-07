Binnenkort gaat de nieuwe MOOC[1] Overheid opent deuren voor startups van start. Deze MOOC laat zien welke kansen het programma Startup in Residence biedt aan overheid en startups om samen te werken aan complexe maatschappelijke opgaven.



'Hoe reageer je als overheid snel, op een innovatieve manier, op maatschappelijke problemen?'



Startup in Residence helpt overheden om meer open te staan voor de werkwijze van startups. Ook stimuleert het programma overheidsorganisaties om aanbestedingsprocedures eenvoudiger en toegankelijker in te richten voor kleine partijen.



Succesverhalen



De MOOC Overheid opent deuren voor startups belicht wat de samenwerking tussen overheid en startups betekent voor het werk van ambtenaren, welke impact het heeft op de organisatie en hoe het zich verhoudt tot de traditionele manieren van werken. Ook komen medewerkers aan het woord van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Amsterdam, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Sociale Verzekeringsbank, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Groningen en diverse startups om te vertellen welke successen er al zijn geboekt.



'In Zuid-Holland zorgt de toename van busjes die pakketjes bezorgen voor verkeersdrukte. Om dat te verminderen werkt de provincie samen met EVAnet om slimme pakketkluisjes te plaatsen op OV-knooppunten. Bezorgers hoeven dan niet alle huizen langs, maar laten in één keer alle pakketjes achter van iedereen die na het werk via die OV-locatie terugreist. De consument opent met een code het kluisje waar diens pakketje in ligt en vervolgt de weg naar huis. Zo anticipeert Zuid-Holland op de veranderende behoefte van de consument met het concept van een startup.'



Initiatiefnemers en publicatie



De MOOC Overheid opent deuren voor startups is een initiatief de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en Publiek Denken in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Startup in Residence,. Het eerste inzicht van de MOOC staat vanaf donderdag 2 juli online. Voor meer informatie: https://omooc.nl/moocs/overheid-opent-deuren-voor-startups/.



[1] Massive open online cours