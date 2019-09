Rianne Letschert RectorMagnificus Maastricht University Topvrouw 2019

Amsterdam, 26 september 2019 – Rianne Letschert,Rector Magnificus Maastricht University, member of the Executive Boardis benoemd tot Topvrouw van het jaar 2019. Zij ontving donderdagavond in het bijzijn van 300 genodigden, in Undercurrent in Amsterdam, de bijbehorende trofee uit handen van juryvoorzitter Jet Bussemaker. De andere kanshebbers warenAgnes Koops, Lid van de Raad van Bestuur van PwC en voorzitter van PwC Accountants N.V. en Daphne de Kluis, CEO of Commercial Banking, part of Executive Committee ABN AMRO.



De Stichting Topvrouw van het jaar wil met deze verkiezing vrouwelijk talent de aandacht geven die het verdient. Het biedt succesvolle vrouwen een platform om zichtbaar te zijn en als rolmodel te kunnen fungeren voor andere vrouwen.Sinds 2005 wordt de Topvrouw van het jaar gekozen en Rianne is daarmee de vijftiende Topvrouw van het jaar. Zij onderstreept met haar uitverkiezing dat zij diversiteit aan de bestuurstafel belangrijk vindt.



Het oordeel van de jury



De 5-koppige jury, onder voorzitterschap van Jet Bussemaker, had de lastige taak om een winnares te benoemen. Voor de verkiezing Topvrouw van het Jaar waren tien topvrouwen genomineerd. Op basis van aangeleverde informatie zijn Agnes Koops, Daphne de Kluis en Rianne Letschert gekozen tot finalisten. Zij moesten de jury in een persoonlijke presentatie overtuigen waarom zij de titel Topvrouw van het jaar 2019 het meest verdienden. Uiteindelijk is de keuze op Rianne Letschert gevallen.



Rianne Letschert wordt in het juryrapport als volgt geprezen: zij heeft lef en passie, maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en durft zich kwetsbaar op te stellen in een wereld waarin dat niet de gewoonte was, zij bezit de unieke combinatie van authentiek leiderschap met academische diepgang en is daarmee een voorbeeld voor vrouwen en mannen en niet alleen in de wetenschappelijke wereld.



Hiermee heeft zij de jury ervan kunnen overtuigen dat zij als rolmodel een inspirerend voorbeeld kan zijn, aldus Jet Bussemaker, juryvoorzitter.



Zie filmportret van de Topvrouw 2019 Rianne Letschert:https://youtu.be/HMHIwqrtrIA



De Young Talent Award



Ieder jaar wordt er ook een aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent uitgereikt. Dit jaar zijn er 25 talenten voorgedragen door hun werkgever waaruit de jury 3 finalisten heeft gekozen: Maaike van Beijsterveldt, Programmadirecteur Integratie Vivat bij NN-Group / Nationale Nederlanden, Elodie de Jong, Directeur Advies Zuid NL bij ABN AMRO en Claudia Felix, Manager Ticketing & Events bij Nederlandse Spoorwegen.



De 5-koppige jury onder voorzitterschap van Louise van Nispen heeft gekozen voor Maaike van Beijsterveldt als winnares van de Young Talent Award 2019. Quote uit het juryrapport: De winnares heeft een indrukwekkend cv, is een natuurlijk leider en combineert lef met kritisch zelfinzicht. Zij pakt op de juiste momenten het podium, maar laat ook voldoende ruimte voor anderen om te schitteren. Hiermee is zij een inspirerend voorbeeld voor andere jonge ambitieuze en talentvolle vrouwen.