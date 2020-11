Het enige festival dat de internationale line-up instand houdt en doorgaat als fundraiser

Net als afgelopen mei is de Dutch International Tangoweek het enige internationale muziekfestival in Nederland dat doorgaat op de geplande datum en met de geplande internationale line-up. Een bijzondere prestatie, aangezien er in mei een volledige lock-down in Nederland en in de landen van de deelnemende artiesten was en nu een beperkte. Het festival is op zaterdag 21 november terug met een extra editie. Om de artiesten te steunen die inmiddels alweer bijna een jaar zonder werk zitten.



,,Het festival is in Nederland door de meeste media over het hoofd gezien”, vertelt zakelijk leider Frank Perquin: ,,het nieuws werd beheerst door Corona. Toch trokken we ruim 35.000 kijkers uit meer dan 25 landen. Kijkers die ook nog eens minimaal een half uur naar het bijzondere muziekfestival keken”. Hij is trots op het resultaat en op de aandacht die het festival in de internationale media kreeg. Het festival is daardoor in staat geweest om alle artiesten hun gage te betalen. ,,Het is belangrijk dat we ons inzetten om muzikanten aan het werk te houden”, legt Perquin uit.



Op zaterdag 21 november vanaf 16:00 uur is het festival online te zien. Perquin:,,We zijn nu bijna een jaar verder en voor de meeste artiesten is dit een moeilijk jaar. We zien dat lang niet alle culturele steunmaatregelen bij hen terecht komen. Bovendien is het niet in alle landen zo goed geregeld als in Nederland. Daarom zetten we ons die dag in om een inzameling te doen om de kunstenaars direct te steunen”. Het festival is gratis te zien op de website van de Dutch International Tangoweek Foundation. en donaties worden erg op prijs gesteld.



Vanuit 5 landen treden 8 orkesten op. Het neusje van de zalm uit de Argentijnse Tangomuziek is die dag te zien en te horen. Met orkesten uit Nederland, zoals het Trio Martin de Ruiter en Trio Escapada, Cuarteto Rotterdam uit Duitsland, Bandonegro uit Polen, Ensemble Hyperion uit Italie en El Cachivache uit Argentinie. Hoogtepunt is het optreden van zanger Omar Mollo en pianist Juan Pablo Dobal, beide uit Argentinie, die het publiek even meenemen naar het land van hun jeugd.