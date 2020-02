NU’91 start campagne als steun voor verpleegkundigen wereldwijd

Dagelijks ontvangt NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden beelden van verpleegkundigen in China en steeds meer andere landen. Collega’s aan het werk in ziekenhuizen waar men de strijd is aangegaan met het coronavirus. Deze vaak pakkende, ontroerende en hartverscheurende beelden laten verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland dan ook niet koud.



Waar er nog veel over het virus onzeker is, wordt nu van zorgverleners in China en uit steeds meer andere landen nog meer verwacht dan normaal. Hun diensten van vaak meer dan 12 uur met daarna een korte slaappauze voordat de volgende dienst begint zijn een ware uitputtingsslag. Ze zijn continu gekleed in beschermende kleding met bijpassende mondkapjes. Dat dit verre van comfortabel is, blijkt wel uit de vele foto’s die worden gepost. Ondanks de onzekerheid, de extra diensten die worden gedraaid en de vele zieken, blijft er een ding centraal: de professionaliteit en de betrokkenheid waarmee verpleegkundigen hun werk iedere dienst uitvoeren. Dag in, dag uit, en dat onder heftige omstandigheden.



Het filmpje waarbij de haren van verpleegkundigen volledig werden afgeschoren om besmetting tot het uiterste te voorkomen ging wereldwijd viral en liet zowel de beroepsgroep als buitenstaanders niet onberoerd.



Proud of our nurse heroes



Op social media is NU’91 een actie gestart als steun voor de verpleegkundigen en verzorgenden die in China en alle andere landen onder de moeilijkste omstandigheden de strijd aangaan tegen de gevolgen van het coronavirus. Een pakkende foto met tekst kan gedeeld en geliked worden als blijk van steun. ‘Het is slechts een klein signaal naar onze collega’s wereldwijd maar ook een campagne die laat zien wat de impact van verpleegkundigen is in een samenleving’ aldus Michel van Erp, woordvoerder NU’91.



NU’91 heeft als lid van de International council of Nurses (ICN) haar steun ook overgebracht aan de Chinese beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.