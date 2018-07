PALAZZO: Nieuwe show en nieuw menu vanaf herfst 2018 in Amsterdam

10 juli 2018 - Nog een paar maanden en dan komt PALAZZO terug naar Amsterdam, met een nieuwe show en een nieuwe menu in de prachtige spiegeltent. De première vindt plaats op 21 november 2018.



Het concept van PALAZZO is snel uitgelegd: enkele van ’s werelds beste artiesten, acrobaten en comedians presenteren een onderhoudende show, terwijl de culinaire gastheer Joris Bijdendijk, met een voortreffelijk viergangenmenu, zorgt voor uitzonderlijke culinaire hoogstandjes. De adembenemende ambiance in de unieke PALAZZO-spiegeltent biedt bovendien de perfecte entourage voor een diner en show. Gasten beleven ongetwijfeld een onvergetelijke avond.



In het nieuwe speelseizoen nemen de makers van PALAZZO haar publiek weer mee naar een betoverende wereld voor alle zintuigen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Terwijl het creatieve team de laatste hand legt aan een compleet nieuwe show voor het Amsterdamse publiek, heeft Joris Bijdendijk zijn nieuwe gastronomische menu al samengesteld.



De sterren-kok start het viergangenmenu met ‘gebakken langoustinestaart met lijnzaadsalade, currycrème en forel-eitjes’.



Daarna volgt ‘gestoomde kabeljauw met knoflookvelouté, knolselderij en peterselie.



Als hoofdgang wordt een ‘gebraiseerde runderwang met spinazie, ansjovisboter en gebakken bosui’ geserveerd.



Het menu wordt in stijl afgesloten met ‘hangop met gezouten karamel, macadamia en kokossorbet’.



Voor degenen die liever geen vlees of vis willen, heeft Joris Bijdendijk natuurlijk ook een vegetarische variant van zijn menu gecreëerd:



Gevulde avocado met lijnzaadsalade, geitenyoghurt en waterkers



Pommes Paulo met knoflookvelouté, knolselderij en peterselie



Op houtskool gepofte biet met spinazie, gierst en gebakken bosui



Hangop met gezouten karamel, macadamia en kokossorbet



Ook mensen met een voedselallergie of –intolerantie komen niets te kort bij PALAZZO. Al naar gelang u wensen kunnen granen, zeevruchten, vis, noten, soja, honing, fruit etc. achterwege worden gelaten.



Rechtenvrij videomateriaal en foto's in hoge resolutie vindt u hier: https://we.tl/HWXtljzgHy



Tickets



Ga voor tickets en meer informatie naar www.palazzo.org/Amsterdam of bel met de Ticket Hotline 0900 – 1353 (0,45 euro p/m).



Zakelijke evenementen:



Neem contact op met Arjan van Dijk: palazzo@arjanvandijk.nl of bel met 0162 - 587570



Joris Bijdendijk PALAZZO



met een nieuwe show en een nieuw menu



vanaf november 2018



naast de Johan Cruijff ArenA



Amsterdam



www.palazzo.org/Amsterdam







